OVO JE STRAVIČNO: Marko Đedović istakao da je Luka slao fanovima slike sa Norom kako bi iznudio novac, pa nazvao njegov odnos sa Aneli LAŽNIM: BOLJE DA NE KAŽEM ZBOG ČEGA... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešeanje'', Jovan Ilić - Joca novinar, razgovarao je sa Markom Đedovićem.

Kakve prepiske imaš u telefonu?

- Aneli mi je poslala slike nedavno. Ljudi, ovo je toliko stravično, ovo je toliko bolesno. Čovek spava pored njene četvorogodišnje ćerke u krevetu. Ne zna ga i ne poznaje. Osam godina je bio u zatvoru. Nora spava, grli Luku, on glumi da spava, grli je i slika. Ljudi, bizarno, veoma bizrarno. Nemam reči, šta da kažem?! Da li iko postoji na planeti bolesniji od porodice Ahmić?!

Kako gledaš na odnos Luke i Aneli?

- To je najlažniji odnos ikada. Da li ste gledali žurku u utorak, gde se oni prvo svađaju, pa se mire bez priče o svađi. Imaju jeftinu dinamiku. Luka ju je opleglao prvo veče kad je ušla u rijaliti. Toliko je sve lažno. Bolje da ne pričam i zbog čega su se Milica Veličković i Aneli posvađale sa njim na veridbi. Aneli mi je rekla da je Luka slao slike sa Norom u njihovim fan grupama, samo da bi mu fanovi slali novac. Ja da optužim nekog neću. Rekla mi je da ju je Aneli jako udarao van rijalitija. Dok su imali se*s u Turskoj, on je slučajno snimio glasovnu i poslao u fan grupu. Zato je tokom emisije za njega svaka aplikacija bila zatvorena, ostavio je da mu se otključava putem prepoznavanja lica i jedino je tiktok ostavio. Zbog toga je Biljana tražila telefon. Imam taj snimak u telefonu gde ona stenje, a Luka je pita da li bolje je*e on, ili Janjuš. Mene neki gledaoci krive kako ja aludiram na pe*ofiliju, a ja

