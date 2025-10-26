ONA ŽELI SAMO PARE: Bajo se oglasio za Pink.rs nakon ponovnog zbližavanja Aneli i Luke, istakao da će pobeći glavom bez obzira jer je ostao ŠVORC, pa se osvrnuo na učesnika Elite za kojeg smatra da joj se dopada

Bez dlake na jeziku!

Tokom ranih jutarnjih časova, Aneli Ahmić i Luka Vujović sreli su se u izolaciji, usled čega su jedno drugom priznali emocije, te se nakon perioda sukoba i trzavica primirili, na trenutak. Portal Pink.rs, kontaktirao je njegovog oca, Nikolu Vujovića Baju, koji je otkrio kako gleda na trenutnu situaciju.

Lukin otac istakao je da ne vidi šansu da njihova ljubav uplovi u mirnu luku, te je iskazao uverenje da će u skorijem periodu doći do konačnog razilaženja.

- Mislim da ona neće da bude sa njim. Ona ništa ne može da dobije time ako bude sa njim, jer ona samo želi pare. To malo para što ima, dao je na nju. Ona je računala na Maserati vožnju, putovanje po Cirihu, Beču... Oni se šetaju po tržnom centu, e, živote...od toga nema ništa. To će da bude još malo tako. On ne može da izdrži njena poniženja. Ako ima emocije ona, ima ih prema Janjušu. Ona bi sad Kačavendi skinula Janjuša, isključivo iz te sijete. Vidim da me Grofica muva opet vređa, čekam samo da se Biljana oglasi, pa da opletemo.

Autor: S.Z.