UDALA SE BIVŠA ZADRUGARKA: Objavila sliku sa suprugom, blista u venčanici a suprug u crnom smokungu

Bivša rijaliti učesnica izgovorila sudbonosno da Nikoli Iliću, a ujedno su organizovali i krštenje njihovog deteta

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" Ana Jovanović udaje se danas za izabranika Nikolu Ilića s kojim ima dete.

Ana je objavila fotografiju sa Nikolom iz automobila, a kako možemo videti, ona je odabrala elegantnu belu venčanicu sa tilom dok je gornji deo od cirkona. Nikola je bio u crnom smokingu sa kravatom.

Njih dvoje su nakon njenog učešća u Zadruzi imali veoma turbulentan odnos, često je dolazilo do sukoba, a Ana je Nikolu optužila da joj je razbio lokal. Ipak po svemu sudeći njih dvoje su uplovili u mirnu luku, te su proše godine dobili dete, a sada stali na ludi kamen.

