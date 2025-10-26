AKTUELNO

AKO SE UDAŠ ZA NJEGA, POGREŠIĆEŠ: Gastozov otac savetovao Anđelu Đuričić, pobednik Elite 8 otkrio sve o SVADBI I BIZNISU, a ovom učesniku je spreman da preda rijaliti krunu!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gastoz otvoreno o svadbi, braku i očevom odnpsu s Anđelom

Pobednik "Elite 8", Nenad Marinković Gastoz danas se našao pred kamerama emisije "Premijera-viked specijal". Bio je u ergeli okružen konjhima i u samom startu otkrio da je pazario jednog od konja iz ergele.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imaćemo zajednički biznis, pravimo nešto lepo i nismo bili lenji po tom pitanju. Najviše nesuglasica imamo oko šopinga, ja to ne podnosim, a ona ne može bez toga. Ona bi mogla da živi u šoping molu, a ja baš to ne mogu. Ona želi da me zadrži, ja krenem nešto da kuvam, možda sam se izludeo i valjda to ide s godinama. Napravio sam dosta gluposti i šou, nekada sam se sapleo malo jače, najbolje učim na greškama, takav mi je horoskop, ne moGu da ti dam adekvatan odogovro -rekao je Gastoz i osvrnuo se na svadbu i brak s Anđelom:

Foto: TV Pink Printscreen

- Nismo planirali ništa, ali imamo bazu. Gledamo mog prijatelja sa klincem i imamo sjaj u očima kad smo u pitanju nas dvoje. Ljudi koji me znaju, znaju da smo malo polupani i da tek sad kreču ljudi koji me znaju da mi se javljaju. Isti krug ljudi je uvek sa mnom, da nadoknadim sve nisam stigao, ali sam tu negde na 60%, nisam otišao do Pariza. Ćale mi je bio dva dana nagajbi, mi smo plakali, on se kune u Anđelu, baš je gotivi i kaže joj "Ako se budeš udala za njega pogrešićeš, a akos e ne udaš još više ćeš pogrešiti".

Gastot je komentarisao dešavanja u Eliti 9

- Luka je na stubu rešetanja, a cela ta saga oko Asmina treba da se isprati da može da se pohvata. Baš su zabiberili, zanimljiva je sezona, Boginja i Filipu Đukiću želim da predam krunu. Opet želim da jedan muškarac pobedi ove sezone.

Foto: TV Pink Printscreen

