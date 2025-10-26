AKTUELNO

NI MATORA, NI MUNJEZ! Stefani razmenjuje strastvene poljupce sa drugim muškarcem u izlasku! Dujković se oglasio nakon što je isplivao snimak: REKLA JE DA JE BOLESNA...

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Pixabay.com, Pink.rs ||

Stefani Grujić viđena je u kafani sa novim partnerom, što je izazvalo reakcije Munjeza.

Bivši rijaliti učesnik Danijel Dujković Munjez sa Stefani Grujić dobio je sina Konstantina, kojeg je nedavno upoznao, a sada se oglasio, nakon što je Stefani uhvaćena sa novim dečkom u kafani.

Foto: Pink.rs /TV Pink Printscreen

Naime, Munjez i Stefani su nakon što je on ove godine izašao iz Elite izgladili odnose, međutim sada je domaći medij došao u posed snimka na kojem se vidi kako se Stefani ljubi sa novim dečkom, pa smo pozvali Munjeza za komentar.

Foto: Pink.rs

- Ona je meni rekla da je bolesna, prehlađena i da pije lekove. Drago mi je da je ozdravila. Nisam znao za ovo sve do čega ste došli, ali svako radi ono što voli. Konstantin je sa mnom kad god mi obaveze i posao dozvoljavaju da budemo zajedno - rekao je Munjez.

Autor: M. V.

