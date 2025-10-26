Trk na Pink! Upravo počinje izbacivanje u Eliti 9, a večeras vi odlučujete ko zauvek napušta Belu kuću! (VIDEO)

Samo na ružičastoj televiziji!
Upravo na TV Pink počinje još emisija "Izbacivanje". Voditeljka Dušica Jakovljević će u svom studiju ugostiti podršku nominovatnih takmičara ''Elite'', dok će Darko Tanasijević u dobro poznatom Šiša baru razgovarati sa pojedinim takmičarima koji su obeležili prethodnu nedelju svojim odnosima.
Nominovani za ovu nedelju su Aneli Ahmić, Miljana Kulić i Piksi, a na vama je da odlučite ko će večeras napustiti imanje ''Elite'', zato glasajte za svoje favorite, a emisiju Izbacivanje pratite uživo na TV Pink!
Autor: S.Z.