ON JE NA SAMOM DNU, DALJE NE MOŽE: Jasmina Ana šokirana Lukinim ponašanjem, smatra da je zbog Aneli izgubio IDENTITET! (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoj stav!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'' gošća voditeljskog para Jovana Ilića - Joce novinara i Maše Mihalivić bila je Jasmina Ana.

Šta je na tebe ostavio najveći utisak u Eliti?

- Anelin ulazak. Luka je pao, toliko nisko, da dalje ne može. Nije mi jasno zbog čega se onoliko ponižava. Da li je moguće da je toliko zaljubljen, da se onako ponaša?! To je užas svih užasa. Očigledno je da je Aneli fatalna žena. Janjuš je toliko bio zaljubljen u nju, to je nekako slučaj kada je ona u pitanju da se muškarci toliko zaljube u nju.

Priča se o toj crnoj magiji sve češće, da li misliš da je Aneli nešto radila svojim muškarcima, pa se toliko vežu za nju?

Autor: S.Z.