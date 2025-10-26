Mrtva trka ko će čija žrtva da bude: Alibaba nikad surovije urnisao Aneli i Luku, pa otkrio zbog čega Ahmićeva izbegava da urade DNK test! (VIDEO)

Razvezao jezik za sve pare!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Asmina Durdžića. On je govorio o suočavanju sa Aneli Ahmić, njenom ulasku u "Elitu 9", ali i o haosu koji se dešava danima dešava otkako je ona postala takmičar.

- Kako si, Asmine? - pitao je Darko.

- Danas sam nešto loše - rekao je Asmin.

- Ušla je Aneli, da li će se dogoditi normalan razgovor između vas dvoje? - pitao je voditelj.

- Ja sam pokušavao par puta da završim sa njom, ali ne može, ona odmah vređa. Mi ako vodimo dijalog, a ti lažeš, ja pričom izvuče istinu, a ako ja lažem zašto beži? Ja postavim dva pitanja, a ona odmah galami. Šta god da joj postavim ona reaguje agresivno. Kad je pitam zašto je pljuvala Staniju ona kaže da nije rekla lošu reč za Staniju kao i njena porodica, a ona kaže da lažem i da joj je Stanija otela muža. Ja šta god da je pitam ona ni za šta nemam konkretan odgovor. Ja sam rekao juče da je sve na meni fejk, da nemam ništa, ona samo za to da mi je majica od pre tri godine. Sve i da je tako, kakve to veze ima sa našim odnosom i sa detetom? Ja dete stvarno volim, bio sam najbolji tata na svetu, ali ja živim sa tim od prvog dana. Kad je ušla u "Elitu 7" dobio sam puno informacija i kako da ne sumnjam? Ja bih uradio to i tajno, pa samo neka znamo mi i vi. Sve više imam osećaj da ona od toga ima strah. Prošle godine je Grofica od mene htela da izvuče 12.000 evra, a ja sam na sve pristao samo da bih mogao da legnem mirne glave, ali se ona poslednji dan predomislila. Oni znaju da nikad ne bih kidnapovao dete, želim da bude uz mamu, ali kad poželim da mogu da je uzmem - govorio je Alibaba.

- Luka ti je juče nabio na nos koliko je vremena proveo sa Norom - dodao je Darko

- On je običan skakavac koji se ponaša kao papak. Poštujem ovu kuću i ne želim da uradim nešto što ne treba, a to što govori za Noru ćemo da rešimo prvi dan kad izađemo jer on udara jako nisko i koristi Noru. Mene to boli jer me udara jako nisko kad je Nora u pitanju, a ja nisam verovao sam sebi da mogu ovoliko da se kontrolišem. Nikad nisam doživeo da mi neko uživo psuje majku, kaže da mu pušim onu stvari i nekad sam sebe pitam kako se kontrolišem. Kad čovek udara drugom čoveku na dete za to se dešava mnogo stvari - rekao je Alibaba.

- Rekao si da jedva čekaš da Aneli uđe jer će da se pokaže njeno pravo lice. Šta si prepoznao u Anelinim emocijama? - pitao je voditelj.

- Aneli gledam kao sto, imam nula emocija prema njoj. Ja se ovde sa svima šalim, pa i sa njom, jer ne mogu da joj skinem masku ako je vređam. To je moja taktika da se otvori. Moram svojom igrom da izvučem iz nje ono što mi treba. Ne želim da ponižavam Staniju, ali da je nemam u životu vratio bih Aneli i posle joj rekao "zdravo". Sve što sam rekao Luki to mu se i dešava i sad je ovo mrtva trka ko će čija žrtva da bude. Ima tu mnogo prljavog veša. On je juče njoj rekao: "Zahvali se Bogu jer sam te prihvatio takvu". Oni su isti i sve što kažu posle pola sata kažu da nisu tako rekli. On je potvrdio da je ona najgora i potvrdio je moje reči, a nakon pola sata okrenuo priču - govorio je Alibaba.

- Je l' si šokiran saznanjem da je Luka fotkao Noru i sebe u krevetu i slao nekim ženama u grupama? - pitao je Darko Tanasijević.

- To jer sam ja predstavljen kao tata monstrum, a on tata godine. Zamisli da muškarac od 37 godina dozvoljava da uzima od nekih ljudi pare da vodi verenicu na more, plaća rođendan i veridbu. Oni su isti i treba da budu zajedno, ali ne zaslužuju da imaju Noru i Nou. Meni je Baja rekao: "Nemoj da praviš gluposte, gledam te kao svog sina, oni tvoje dete koriste za reklamu, a ti razmisli zašto je svog sina poslao u Švajcarsku", a to je da njega ne bi koristili za reklamu. Oni su Noru izvadili ispred Pinka, a mogla je da sedi u kolima i da je niko ne vidi. Ja to nikad ne bih dozvolio kao Norin tata, a znam da ni Stanija nikad ne bi dozvolila da to radim sa Norom, pogotovo ako Nora nema kontakt sa mamom - pričao je Asmin.

- Da li će doći do pomirenja Aneli i Luke? Grlili su se jutros - dodao je voditelj.

- Naravno, oni čekaju pitanja gledalaca da odluče kako će dalje. Sami su juče rekli da su fanovi na njih uticali, da li to mogu da budu zrele osobe? Oni su spremni na sve zarad rijalitija. Aneli je u sedmici prodala dete i mene zarad rijalitija - rekao je Duržić.

- Kako komentarišeš što je Nerio Anelin nećak nju poslao u izolaciju? - pitao je voditelj.

- Ona je rekla da je Hana narkomanka i to im je problem, a one sve narkomanke. Aneli je osoba koja ne zna da kaže da je pogrešila. Nerio je rekao da se izvini, a ona je rekla da nema potrebu. Ona nema taj osećaj u sebi da se izvini. Ona se spremne da zgaze sve zbog interesa. Ona je došla da pomogne svom nećaku, da ga blati i kaže da sve laže, pored svega što je on ispričao. On je došao zbog sebe - govorio je Asmin.

Autor: A. Nikolić