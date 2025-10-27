Verovao sam mu od prvog dana: Luka otvorio sve karte i otkrio da je znao da Janjuš govori istinu o prepiskama s Aneli, a lažno je branio! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Luku Vujovića koji je progovorio o svom odnosu sa Aneli Ahmić ﻿

- Da li si mogao da predpostaviš da ćete četiri ili pet dana nakon njenog dolaska raskinuti veridbu? - upitao je Darko.

- Nisam, ali nemam izbora. Mi smo ovde neprijatelji kako stvari stoje, a u suštini nismo. Ne razumem je kao što ni ona mene nije razumela prošle godine. Ukoliko je već toliko povređivalo to moje ''flertovanje'' sa Majom, onda ne bi trebalo ona da radi ovo što radi. Pokušavam da nađem opravdanja, ali ne znam - rekao je Luka.

- Šta ti je ona radila sve napolju? Zbog čega to i dalje kriješ? - upitao je Darko.

- Nije ništa radila, ne pretim niti išta radim. Ovde pričaju o fanovima, ali mi se nismo toliko uopšte čuli već smo im uzvraćali zahvalnost. Ja sam za to da Aneli ima dobar odnos sa Alibabom ili da ide na sud, ali da pet godina ide prepucavanje preko drugih ljudi to je stvarno mučno i ja kao muškarac ne mogu to da istrpim. Bitno je da ja nemam emocije prema Maji, a da li sam se ja igrao ili šta već to je moja stvar. Ja sam od prvog momenta verovao da Janjuš priča istinu, iste sekunde sam znao da nešto ima, ali sam čekao da dođe ona - rekao je Luka.

- On sve vreme dobacuje Aneli da ga nije prebolela - rekao je Darko.

- Ona mene stiska za ruku i govori mi: ''Pusti namerno da ga provociram'', a ja uopšte ne mogu da zamislim da sam ja to radio dok je bila tu Sandra. Setite se prošle godine šta je bilo - rekao je Luka.

- Je l' istina da uvek kada si pričao sa majkom je ona tražila da telefon bude na spikerfonu? - upitao je Darko.

- Ne, nikada stvarno. Ona nije rekla za moju majku da je k*rvetina, ali je rekla nešto loše i provukla je u svađi. To za telefon se stvarno nije ništa desilo već sam ja pobesneo i nešto smo se svađali, ja sam poludeo i to je to. Ja znam da sam bio dobar prema njoj napolju i tako dalje, a jutros mi je pet puta rekla da me voli najviše na svetu - rekao je Luka.

Autor: N.Panić