Surov sud Maje Marinković: Brutalnim rečima unakazila Aneli Ahmić, Lukino ponižavanje ostavlja je u ŠOKU (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Majom Marinković. Ona je pričala o ulasku Aneli Ahmić u "Elitu" i žestokm sukobima koje je imala sa njom prethodnih dana.

- Majo, šta bi ono na nominacijama? Mnogi se pitaju kako si ostala imuna na ono što ti je Aneli izgovorila - rekao je Darko.

- Ona je meni sinoć spomenula majku jer je na najstrašniji način kako mi je rekla da me je majka ostavila kad sam bila beba i da me niko nikad neće oženiti. Nikad nisam igrala na kartu žrtve, ali oni kreću od svojih porodičnih odnosa. Ja sa svojom majkom imam divan odnos, šta je bilo ranije to je rešeno. Aneli koja je ušla u četvrtu deceniju života, ima ćerku, služi za reklamu za antibebi pilule, skuplja prstenje... Njima je to verovatno ništa. Mene to ne može da povredi jer je to ona izgovorila. To je jako pogano i zlo. Neko ju je posavetovao, a ja pretpostavljam i ko da udara na mene na takav način. Ne želim sebi da dozvoljavam morbidnosti i psovke koje mi ne priliče. Njihov najveći dokaz je Nerio koji je sinoć poslao svoju tetku u izolaciju. Ona je rekla za dečka koji je bio žrtva zlostavljanja da je lažov. Ona govori za njegovu ženu da je narkomanka, a ona je pričala da je koristila nedozvoljene supstance, a Grofica da je to za omladinu normalno - govorila je Maja.

- Da li je Luka rekao sve o Aneli kad je rekao da treba da bude zahvalna jer ju je prihvatio takvu? - pitao je Darko.

- Da, sve što kaže u afektu je istina. Ja ne znam zašto on ćuti, sam sebe će da ukopa. Gde je granica i da li je on ima? Toliko poniženje, ona ga vređa najsteašnije. U pravu je, ko će da je prihvati posle ovoga? Ja nisam majka, nikad ne bih porodicu brukala na takav način. Ona je toliko prosta i jeftina. Miljana Kulić joj rekla dobru rečenicu: "Šta imam da pljujem svoje fanove", u pravu je. Odron, šljam, treba da vodi računa jer ima žensko dete kod kuće - pričala je Maja.

- Je l' vidiš nešto između Janjuša i nje? - upitao je voditelj.

- Ona ovde ima bivšeg muža sa kojim ima ćerku, Janjuš joj je bivši verenik, Luka sadašnji verenik sa kojim je raskinula, a za pet dana dozvolila flertove sa svim mogućim. Anđelo, a to samo jer sedi pored mene i videla je koliko se gotivimo. Mislim da nije ravnodušna prema Janjušu, a ni on. Pričao je da je navlačio porukama preko Milice, a ustvari bi bio sa njom. On ima tu opsesiju da ne može da podnese da mu bivše devojke krenu dalje. Oni nisu ravnodušni. Neke bockalice, jeo je Lukinu tunjevinu u pabu. Ja ne znam zašto Luka to dozvoljava, zaslužuje više, a sebe spušta na neke grane - rekla je Marinkovićeva.

- Ko je dominantniji u raspravama Aneli i Asmina? - pitao je voditelj.

- Asmin, potkovan je argumentima. Ja se sa Asminom više ne družim i ne provodim vreme, imamo neki korektan odnos u prolazu. On za sve ima dokaze jer zna da ima posla sa prevarantima. Ona njemu zna sam da kaže da laže i da vređa. Ušla je ovde mrtva pijana, vrtela krugove kao podivljali leopard, liči mi na babuna. Njen hirurg je uradio ozbiljno krivično delo. Ja možda jesam urađena i fizički veštačka, ali duša mi je prirodna i imam kvalitete. Asmin je u pravu za većinu stvari, zna da preuveliča i začini, ali ja da sam na njenom mestu i da je on sve lagao, mada ona kaže i Nerio da laže, a nema nijedan dokaz, samo plače i glumi žrtvu - govorila je Maja.

Autor: A. Nikolić