Još uvek ga voli: Nerio raskrinkao svoju tetku Aneli i obelodanio da ima emocije prema Janjušu, pa najavio haos nje i Alibabe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Neria Ružanjija koji je progovorio o Aneli Ahmić, a potom i o svojoj devojci Hani Duvnjak.

- Nerio kažu ljudi da si sinoć izdominirao - rekao je Darko.

- Naravno da sam je poslao jer mi je vređala Hanu, neću više da trpim da mi iko dira Hanu. Ja bih joj i oprostio što je vređala mene jer sam navikao to od porodice, ali na Hanu više ne dam - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' ispala ispravna prema nekome u životu? - upitao je Darko.

- Prema sebi samo očigledno. Priča da je došla da me zaštiti, pa od čega kad govori da lažem? Ja više neću trpeti da mi iko govori nešto za moju Hanu, tako da svako ko mi bude rekao loše za nju može odmah da mi okrene leđa - rekao je Nerio.

- Kako Aneli može da osuđuje Hanu da je koristila narkotike, ako već imaju dokazi da je ona to radila ranije? - upitao je Darko.

- Pa to su dupli standardi, ona može, a Hana ne može iako Hana to nije radila nikada - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta vidiš ovih dana između Aneli i Janjuša? - upitao je Darko.

- Rekao sam joj da je meni i dalje omiljeni Janjuš kao i njoj. Ja sam video nakon što su pustili njihov ljubavni klip i kada je Janjuš ustao da priča, ona je imala osmeh od uva do uva. Laže da nema emocije prema njemu i vidim da tu i dalje ima nešto, verujem da postoji šansa da se pomire - rekao je Nerio.

- Šta misliš o Aneli i Alibabi? - upitao je Darko.

- Svi su videli da se on prepao kada je video nju na vratima, ali pošto je nju uhvatio stres onda je on uhvatio i iskoristio. Mislim da će ga Aneli pobediti argumentima jer mislim da više govori istinu, samo da dođe malo sebi - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

