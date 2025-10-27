Treba mi dva sata: Janjuš najavio kafu sa Aneli, nikad jače isponižavao Luku i progovorio o Alibabinim sumnjama da Nora nije njegova ćerka (VIDEO)

Ne štedi ih!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Markom Janjuševićem Janjušem. On je komentarisao ulazak Aneli Ahmić i varnice koje se dešavaju između njih dvoje.

- Ne znam da li me je danas slagala da se pomirila sa njim, kaže da se za mene pomirila, a da je za druge ne interesuje. Meni je najviše naklonjena, meni treba dva sata da se uozbiljim. Vidim da je ona rovita, sve je ostalo... Kad je ušla odmah sam video njeno ponašanje, a i kad pričam vidim njeno ponašanje. Ja sam slobodan muškarac, a ona je zauzeta i verenik joj je tu. - rekao je Janjuš.

- Moraš da priznaš da ti je ona bila i ostala zanimljiva - dodao je Darko

- Jeste, ja nemam taj problem. Mene odbija kad krene da vređa jer ne zna da se šali. Maja zna da se našali i nije u tom fazonu, a ona odmah kreće da vređa. Vidim da ona hoće sa mnom, htela je sa mnom kafu da pije, a sad ću i to da ugovorim. Ja ne znam da li on vidi kako se ona ponaša kad sa mnom priča, on vidi da ona meni non stop dopbacuje. Gde to ima? Nema nigde - pričao je Janjuš.

- Kako vidiš njihov odnos? - pitao je voditelj.

- Nije mi jasno da on prelazi preko stvari koje su evidentne. Obna nema tu emociju, sa njim je više jer ne može da funkcioniše bez muškarca. Ona je sa njim krenula odnos, izašli napolje da dokažu da se vode. Kakva prava ljubav? Nemoj da se zaj*bavamo - rekao je Janjuš, a onda je komentarisao odnos Aneli i Janjuša:

- Ja Asmina razumem oko deteta. Oni pod hitno moraju da urade DNK jer on ne zna da li je njegovo dete, on je meni to rekao i napolju, da noćima ne spava. On bi imao veću potrebu kad bi znao da je dete njegovo, on nije siguran 100%. On sigurno misli ono što on kaže, pa neka se uradi taj DNK i neka zna na čemu je. Ona ako je sigurna neka uradi, pa matira njega i narod. Matira ga onda u situaciji koja je jako bitna. Ako si sigurna uradiš to iste sekunde, malo mi je sumnjivo da ni ona nije sigurna. Sve i da nije njoj će sutra da bude lakše. Bolje da je loša, nego da živi u neznanju ko je otac. Nije ni njemu lako kad razmišlja o tome. Njegova je Nora, a tri godine živi sa tim da je ne viđa, a da je ona sa drugim muškarcima. Ne daj Bože da ne viđaš dete. Putuje, tiktokuje, a ne rešava najbitnije probleme - govorio je Janjuš.

Autor: A. Nikolić