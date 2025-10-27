Luka na aparatima: Janjuš testira Aneline granice, ona svim silama izbegava da ga gleda u oči! (VIDEO)

Ovo se Vujoviću nikako neće svideti!

Marko Janjušević Janjuš posetio je Aneli Ahmić u sobi za izolaciju. On je seo da razgovara sa njom, ali se ona krila iza bademantila i nije smela da ga pogleda u oči.

- Hoćeš da se dogovorimo da nemamo komunikaciju? Pomeri bademantil - rekao je Janjuš.

- Reću da pomerim da ti ne bih glavu pomerila - dodala je Aneli.

- Voleo bih da porazgovaramo - rekao je Janjuš.

- Nemoj da mi se obraćaš - besnela je Aneli.

- Vidi, jutros sam ti rekao da budeš iskrena prema sama sebi i da rešiš stvari koje imaš. Istina boli! Ja te nisam uvredio, ne želim to loše - govorio je on.

- Ti meni želiš loše. Krelac, tiho - rekla je Aneli.

- Ona meni kao tepa jer neće da mi kaže da sam kretenčina. Ako nećeš da funkcionišemo normalno onda ni ti meni ne dobacuj - pričao je Janjuš.

- Što ga ne pogledaš u oči? - pitala je Miljana.

- On namerno mene zasmejava - rekla je Aneli.

- Ajde da se dogovorimo da ne dobacujemo, da me ne spominješ i bilo šta - govorio je Janjuš.

- Ja tebe ne spominjem, ni ti mene. Ne komentarišemo se, a ako me budeš komentarisao ja ću da te vređam - rekla je Aneli.

- Pa tebi srce ne da, dve sekunde ne možeš da izdržiš - govorio je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić