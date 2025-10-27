Ne može da se obuzda: Anđelo umire od smeha dok priča o njemu i Aneli, obelodanio sve o pogledima i žestokoj muvačini! (VIDEO)

Šok preokret!

Anđelo Ranković bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o flertu s Aneli Ahmić, a potom se osvrnuo i na njen odnos s Markom Janjuševićem Janjušem.

- Kakav je vajb među tobom i Aneli ovih dana? - upitao je Darko.

- Mi smo uvek bili dobri i znam da sam ja njoj drag. Imamo to nešto i volimo da se peckamo i zezamo, simpatično mi je to - rekao je Anđelo.

- Veruješ li u njenu verziju priče da je ona koketirala s tobom da bi Teodoru napravila ljubomornom? - upitao je Darko.

- Mislim da nije radila ni Teodori ni Luki iz inata, već se tako desilo. Počelo je sve kad je igrala s Lukom na žurki i okretala se i gledala u mene. Sve zavisi na koji način ona gleda, ja mislim da sam joj drag i simpatičan. Ne smejem se namerno, susreću nam se pogledi i smejemo se samo što u ovom trenutku ne mislim da to ide u drugačijem smeru - rekao je Anđelo.

- Čini se da si sinoć održao lekciju Luki - rekao je Darko.

- Pa nije mi realno da on više priča o Nori nego o svom sinu, to mi stvarno nije jasno. Dečko je toliko prošao u životu da bi dozvoljavao sebi neki stvari, ali očigledno ga je rijaliti mnogo poneo. Ne mislim da je on hiper inteligentan da hoće nas da prevesla, već vidim da su ga poneli fanovi i pokloni. On se vodi mišljenjem fanova, mišljenjem Site i Grofice... Baš je pogubljen, uopšte nema svoje ja - rekao je Anđelo.

- Da li je Aneli imuna na Janjuša? - upitao je Darko.

- Nije, zato ti pričam da ne mogu da kažem da ona i ja flertujemo jer se ona tako smeje i pecka i sa Janjušem. Meni je zanimljivo sve to s njom, a ona isto ne može da odoli peckanjem sa mnom. Nije imuna na Janjuša, nije svejedno ni njemu ni njoj dok iskreno mislim da ne voli nju Janjuš samo što ona nije imuna. Ona baš nema stav i karakter, povodljiva je i nju čovek može da obrlati baš lako - rekao je Anđelo.

- Sinoć su svi slavili kada je Nerio poslao Aneli u izolaciju - dodao je Darko.

- To je definitivno njen poraz. Ona ima pravo da se ne meša u tu priču, ali onda nema pravo da njemu govori da laže. Znači ako se ne meša, onda se ne meša uopšte. Nije bitno ko je od ovih ljudi poslao u izolaciju, ali njen ogroman poraz je da je sestrić njen pošalje u izolaciju - rekao je Anđelo.

- Kako gledaš na Filipovo priznanje da mu se dopada Teodora? - upitao je Darko.

- Meni je tu Filip korektan totalno, ne meša se i to je to. Reagovao mi je i Bebica fer jer nema potrebe da dira Đukića. Mislim da Teodora ne radi ništa sada - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić