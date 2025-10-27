Šok razgovor!
Asmin Durdžić razgovarao je sa Minom Vrbaški i Danilom Dačom Virijevićem o šiframa. Oni su prvo koristili Milenu Kačavendu i Marka Janjuševića Janjuša kako bi razgovarali o Maji Marinković, a onda je Alibaba rekao da postoji još jedna Kačavenda, a zbog Minog osmeha i priče može da se poveže da se radilo o njoj.
- Ti lažeš i mažeš sve i igraš igru, samo pazi da ti se ne obije o glavu - rekao je Dača.
- Sa kim igram igru? Sve radim srčano i iskreno u momentu kad mislim da treba - rekao je Alibaba.
- Imao bih da mu postavim dosta pitanja, ali ne mogu... Kad bi Kačavenda htela i dala jasno do znanja Janjušu, šta mislite? - pitao je Dača.
- Bio bi sa njom 100% - rekao je Alibaba.
- Meni Kačavenda izgleda baš kao da neće i da drži stav - dodao je Dača.
- Ona ima strah... Zbog sinova. Ona ne želi da je izigra Janjuš kao i sve ostale - govorio je Asmin.
- Meni je rekla da je ne zanima, rekla mi je bez da se čuje - rekao je Dača.
- Meni je rekla da se čuje - poručio je Alibaba.
- Neko tu laže, previše se ljudi mešalo - rekla je Mina.
- Je l' znaš zašto je Kačavenda dobra posle naše svađe? Jer je nisam izdao do kraja - rekao je Dača.
- Previše se ljudi mešalo. Mene to ne zanima, ima još jedna Kačavenda, a vi pojma nemate o životu. Ona je možda još više zasr*la - dodao je Alibaba.
- Kome je zasr*la? - pitao je Dača.
- Janjušu, Bebici, ne znam ja kome... - rekao je Alibaba.
- Koju Kačavendu Janjuš više gotivi? - pitao je Dača.
- Ne znam nisam pričao sa njim. Ja mislim da je Janjuš pogubljen i polupan, ali ja ga gotivim - rekao je Alibaba.
- Najveći folirant kog sam upoznala - rekla je Mina.
- Džaba kad ne može da se odluči - rekao je Dača.
- Možda ne želi - dodao je Alibana.
- Tu Kačavenda bira - rekla je Mina.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić