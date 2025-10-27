AKTUELNO

Ima još jedna Kačavenda, pojma nemate o životu: Alibaba u šiframa priznao da se lomi između Maje i Mine? Vrbaški mu jasno stavila do znanja da se ONA PITA ZA SVE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Šok razgovor!

Asmin Durdžić razgovarao je sa Minom Vrbaški i Danilom Dačom Virijevićem o šiframa. Oni su prvo koristili Milenu Kačavendu i Marka Janjuševića Janjuša kako bi razgovarali o Maji Marinković, a onda je Alibaba rekao da postoji još jedna Kačavenda, a zbog Minog osmeha i priče može da se poveže da se radilo o njoj.

- Ti lažeš i mažeš sve i igraš igru, samo pazi da ti se ne obije o glavu - rekao je Dača.

- Sa kim igram igru? Sve radim srčano i iskreno u momentu kad mislim da treba - rekao je Alibaba.

- Imao bih da mu postavim dosta pitanja, ali ne mogu... Kad bi Kačavenda htela i dala jasno do znanja Janjušu, šta mislite? - pitao je Dača.

- Bio bi sa njom 100% - rekao je Alibaba.

- Meni Kačavenda izgleda baš kao da neće i da drži stav - dodao je Dača.

- Ona ima strah... Zbog sinova. Ona ne želi da je izigra Janjuš kao i sve ostale - govorio je Asmin.

- Meni je rekla da je ne zanima, rekla mi je bez da se čuje - rekao je Dača.

- Meni je rekla da se čuje - poručio je Alibaba.

- Neko tu laže, previše se ljudi mešalo - rekla je Mina.

- Je l' znaš zašto je Kačavenda dobra posle naše svađe? Jer je nisam izdao do kraja - rekao je Dača.

- Previše se ljudi mešalo. Mene to ne zanima, ima još jedna Kačavenda, a vi pojma nemate o životu. Ona je možda još više zasr*la - dodao je Alibaba.

- Kome je zasr*la? - pitao je Dača.

- Janjušu, Bebici, ne znam ja kome... - rekao je Alibaba.

- Koju Kačavendu Janjuš više gotivi? - pitao je Dača.

- Ne znam nisam pričao sa njim. Ja mislim da je Janjuš pogubljen i polupan, ali ja ga gotivim - rekao je Alibaba.

- Najveći folirant kog sam upoznala - rekla je Mina.

- Džaba kad ne može da se odluči - rekao je Dača.

- Možda ne želi - dodao je Alibana.

- Tu Kačavenda bira - rekla je Mina.

Autor: A. Nikolić

