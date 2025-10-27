ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Dača razotkrio Minu i Alibabu! Izneo sve detalje, ovo će izazvati haos u Beloj kući: Ne vidim tu drugarske namere... (VIDEO)

Obelodanio sve tajne svojih najboljih drugara!

Danilo Dača Virijević u razgovoru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem razotkrio je sve tajne Bele kuće.

- Šta si malopre pričao u šiframa sa Alibabom i Minom, kao pominjete Janjuša i Kačavendu? - pitao je Darko.

- Pričali smo o Asminu i Maji. Mi smo tu pričali da li je to bila igra ili nije, on uvek ostavi znak pitanja. Sad je bila situacija da mi je rekao da me je Maja nominovala, a on joj je rekao da Dača nju gotivi i da neće učestvovati u igri. On uvek ostavi znak pitanja, kao da nas želi da proveri, a sam sebi skače u stomak. On kao da nije siguran da ga je Stanija ostavila. Ja Maju nisam odrukao do kraja, a napolju se sve čulo. Ja sam rekao da Maja i Stanija sigurno nisu drugarice. Ona se igrađivala od Asmina, a ljubomorisala je na neke stvari. Mene je Asmin pitao da je pitam za Luku šta se dešava, a ona je rekla da mu prensem da nju ta priča ne interesuje. Ja nikome ne mogu da spletkarim ako to sam ne radi. Ona je ljubomorisala kad je Asmin spremao palačinke sa Boginjom i Sarom Raičević. Ona joj je poslao čokoladice, nije htela da ih uzme, a Bora je došao i rekao da spremaju palačinke, nakon čega mi je rekla da joj se jede nešto slatko. Ja sam rekao da je to iz Linca, a ona je rekla da uzmem. On je meni dao čokoladu, rekao sam da je tražila. Sve te sitnice su jako bitne jer se za stolom drugačije predstavlja -

- Koja je šifra Mine i Alibabe od 1 do 100? - pitao je Darko.

- Nisam Minu skapirao najbolje... To je koliko me gotiviš, koliko si gladan, koliko me voliš... Mislim da sam dovoljno jasan. Darko, što se tiče Mine i Asmina moram da budem iskren da tu ne vidim drugarske namere i Mini sam tu više puta rekao. Ona tu krene da se smeje i kaže da joj namećem. On je rekao da je zaljubljen u nju, a ona u njega, a nije rekla da ne lupeta. Meni je Asmin više puta rekao da on Minu gleda kao sestru, a onda se dešava situacija kao sinoć da je Mina sela u krilo Terzi, Asmin je u pušionici, došla je nešto da mu traži, a on je rekao: "Idi traži Terzi". Ja sam pitao Asmina jednom iskreno šta rade Mina i on, a on je rekao da je to drugarski. Onda se dešavaju te situacija kod Drveta i tu mi je delovalo da se sviđaju jedan drugome. On je malopre rekao da postoje Kačavenda 1 i Kačavenda 2. Za Kačavendu 1 znam ko je, a za Kačavendu 2 nisam siguran. Njih dvoje više ne pričaju o Maji. Meni je Asmin rekao sinoć da mu je bolje da ima 15 devojkama na svojoj strani i da je time pobednik. Ja želim da verujem da je ovo igra jer bilo kojom zameniti Staniju je apsurdno. Ona je meni najlepša. Ne mogu da se porede Maja i Stanija jer je Maja učenica, a Stanija profesorka - govorio je Dača.

Autor: A. Nikolić