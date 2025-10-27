AKTUELNO

Domaći

Maja je bila samo paravan: Kačavenda provalila da među Minom i Alibabom sevaju ljubavne varnice, do detalja razotkrila njegove igrice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pandorina kutija se polako otvara!

Milena Kačavenda bila je naredna gošća voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o odnosu Mine Vrbaški i Asmina Durdžića, koje je do srži razotkrila da nisu drugari.

- Milena da li je Aneli ljubomorna na tebe i Janjuša? - upitao je Darko.

- Ona je odlepila, čim je ušla odmah je rekla za mene i Janjuša i da je pratila hotel. Ona bi se pomirila s bilo kim jer hoće da bude u Beogradu, a ona i Luka lepo žive od fanova i viljušaka. Šta će oni sem da se pomire? Ko bi ovo trpeo, realno. Presedan je bio sinoć kada je nju Nerio nominovao, tu nema dalje. On mi se sve više sviđa jer ne odstupa od stavova, a ona je ratobornija samo što više laje i psuje. Ja sinoć uopšte nisam htela da je vređam dok nije počela da baljezga o lažnom s*ksu iz hotela... Ja sam bila šokirana kada sam videla nju na staklu hotela, šta ona može bolje od ovoga? Ja se kontrolišem i trudiću se da je ne vređam da ne bi ispala žrtva. Vređala bih je svaki dan jer ne mogu očima da je vidim i nemam šta lepo da kažem za nju - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je sa tobom i Minom? Zbog čega je ona ljubomorna, ti si je čak i pitala: ''Koliko si ljubomorna od 1-100''? Koja im je to šifra - upitao je Darko.

- Ne mogu da provalim, ali mislim da između Alibabe i Mine nešto ima i mislim da je Maja bila samo paravan. Kada smo se Alibaba i ja vratili od Drveta, ona je bila ljuta i to se videlo. Moja provokacija je bila: ''Koliko si ljubomorna od 1-100?''. Sad ću da ispratim da vidim šta se tu dešava, ali mislim da Asmin gomilu stvari radi da bi provocirao Luku sa Majom i mislim da se njemu više sviđa Mina nego Maja. Znam kad sam rekla Mini: ''Koliko si ljubomorna od 1-100?'', ona je krenula da se smeje i očima zakolutala - rekla je Milena.

- Šta vidiš između Teodore i Filipe? - upitao je Darko.

- Prvi komentar čiji sam dobila bio je Teodorin: ''Otkud baš Anđelo i Vanja?''. Vidim da je i Aneli videla da se dešava sa Anđelom, ali niko ne komentariše Filipa. Ne vidim njene poglede ka Filipu, ali pratiću svakako Filipu svaka čast što je ustao sve i rekao - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

