Nikad iskrenija Mina Vrbaški: Prvi put priznala sve o odnosu sa Alibabom! Obelodanila značenje njihovih tajnih šifri, samo jedno je PLAŠI! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Minom Vrbaški o svim gorućim dešavanjima iz Bele kuće.

- Kako komentarišeš sva zbivanja otkako je Aneli ušla? - pitao je Darko.

- Mozak mi je postao kaša, toliko sati slušamo svakodnevno o toj temi. Njen ulazak i raskid sa Lukom me nije iznenadio. Ona je jedan od većih foliranata koji je kročio u Elitu. Što se tiče Neria i nje to mi je najviše ostavilo pečat, prvo ga nije videla, pa ustaje da kaže da mu je pružila podršku, a onda govori da je Hana narkomanka. Mislim da se Aneli izgubila, pokušava od sebe da pravi žrtvu. Hvalila se kako je nju Đedović učio da bude žrtva, a njen ulazak je njoj bio velika šteta. Sve ovo što radi sa Lukom ona se kanali. Luka je ostavio sve, mesec dana nas gazio da bi branio Situ i nju, a onda imaju stvari zbog kojih joj je razbio telefon. Meni treba sedam dana da slušam sve priče da bih mogla da spojim kocku i da sve boje budu na jednom mestu - govorila je Mina.

- O kome ste pričali malopre u Odabranima? - pitao je Darko.

- Maja je Kačavenda broj jedan, a ja sam broj dva. Ne znam da li on misli da imam neke emocije prema njemu. Ja kad budem imala to ja ću ovde da kažem i taj problem nemam. Prvo je bila Kačavenda, a onda je Asmin rekao da ima i Kačavenda broj dva. Ja znam da je aludirao na mene. Mnogo je sa mnom otvoren kad komunicira. On je nekad dvosmislen i nekad ne znam da li sam ja deo neke igre. On je jednom otišao do pušionice i rekao je da se samo sa jednom ženskom osobom ne igra i shvatila sam da tu misli na mene. Bilo je ono za Viktora. Ja emocije nemam, prija mi njegova energija, volim sa njim da provodim vreme - govorila je M;ina.

- Lepo si uzela njegovu viljušku koju je olizao - dodao je voditelj.

- Naravno, ja uzmem sve od njega. Danas sam se naljutila na njega jer je stao na Terzinu stranu kad je bila svađa. Htela sam da uradim lepe stvari Terzi i Asminu, Terzi za rođendan. Kad je Aneli govorila je da Asmin nikakav otac ja sam htela da uradim zadatak da se napravi klip i da se pokaže kakav je otac bio. Ja se često sa njim posvađam jer mi je prirastao srcu, mnogo vremena provodim sa njim. Ja kad budem imala emocije jasno i glasno ću da ustanem i to da kažem za stolom, nemam problem za tim. Prija mi njegova energija, ne gledam ga na način da bih imala nešto sa njim. On mene izbaci iz takta kad mi kaže da sam ljubomorna - nastavila je Mina.

- Kako on tebe gleda? - pitao je Darko Tanasijević.

- Iskreno, ja ne znam kako on mene gleda. Mislim da se previše zaigrao i da neće izaći dobro što se tiče Maje. Pošto sam se pronašla da sam Kačavenda dva, ja sam rekla se Kačavenda pita, a on je meni rekao da je Janjuš pametniji, a mislio je na sebe. On da se meni dopada i da bih bila sa njim rekla bih ovde jer znam da sve čujete i vidite. Ja sam rekla da je bolje da brine šta je napolju. Ja nisam osoba sa kojom neko treba da se igra. Ne bih da on kaže da je mene koristio za igru, pa ću da okrenem na drugu stranu i sve će da gori - govorila je Mina Vrbaški.

- Šta je od 1 do 100? - pitao je Darko.

- Dača je rekao da je da me voli, to tako nikad nije bilo. Prvi put nije bilo tako. Ja mislim da je od 1 do 100 da li mi se on sviđa, tako sam shvatila. Nekad kažem 50, dva puta sam rekla 0, a onda nakon toga kažem da se ne igra sa mnom. Ja sam sad 100% iskrena i sve ti ovde pričam. To su ključne stvari gde se zapitam da li sam deo igra. Ja sam sebe 100% dala ovde kao prijatelja, mnogo mi je postao drag. Neke stvari koje radi mi se ne dopadaju, skrenem mu pažnju, kao kad vređa Aneli i dere se na nju. Ja mislim da su to lepe stvari. On je juče rekao Dači i meni da se ne mešamo, a onda sam ga nas*sala i rekla da mi se skine s grbače. Ja očekujem da će neko za to da bude zahvalan - nastavila je ona.

- Ako bih te pitao u ovom trenutku od 1 do 100 šta bi mi rekla? - pitao je voditelj.

- Nula - smejala se Mina.

- Vaš odgovor je laž - poručio je Darko.

Autor: A. Nikolić