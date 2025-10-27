AKTUELNO

Ljubimo se svuda sem u usta: Dok Mina otkriva sve o flertu sa Alibabom, Terza priznao da se i dalje nada vezi s njom! (VIDEO)

Šok!

Borislav Terzić Terza u razgovoru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem otkrio je da li će se pomiriti sa Mino﻿m Vrbaški.

- Hoćete li se smuvati ti i Mina? - upitao je Darko.

- Ne znam, idemo u nekom lepom pravcu. Videćemo, ja stvarno ne radim ništa loše. Iskren sam i pričam o svemu, ispala je svađa oko male Mrvice i tako dalje - rekao je Terza.

- Ti često menajš ploču o vezi s njom - rekao je Darko.

- Priželjkujem vezu, ali nama je super sad. Mi se svuda ljubimo sem u usta, malopre je dobila i nove patike na poklon. Malo je sad ljuta na mene što je hranim i što se ugojila - rekao je Terza.

- Šta se dešava sa Lukom i Aneli, kako gledaš na to? - upitao je Darko.

- Ja sam se više čuo sa Aneli nego sa Lukom. On je mene jedno veče pozvao i rekao mi da su se posvađali i da je otišao od kuće, tad mi je saopštio da će ući i to je bilo ranije. Rekao mi je da gazimo Asmina i da budem tu za njega, a onda je rekao: ''Ukoliko Aneli krene na mene, gazimo i nju''. On je pogrešio i kao što sam video sebe sa Sofijom, tako je i on radio sa Majom - otkriva Terza.

- Kakav si sa Asminom? - upitao je Darko.

- Čovek mi prija, družim se i što se ne bih družio sa njim? Što se tiče Luke on je pogrešio. Ja u Luki vidim sebe kao kad sam bio sa Sofijom, to ustajanje, gledanje i smeškanje. Aneli je sve videla, ostavila svoje dokaze i zna šta treba da radi. Ona ima bol u prepunama za Luku, ja Aneli poznajem. Ona je prošle godine imala reakcije, skakala kad pogleda Sandru, a sad ne. Ona sad koketira, priča sa Janjušem, smeška se - govorio je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

