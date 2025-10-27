Neka bude tako, nemam problem: Mina priznala da li joj se dopada Alibaba i rešila da ga hitno pozove na suočavanje! (VIDEO)

Mina Vrbaški odmah je prenela Dači Virijeviću šta je otkrila u Šiša baru voditelju Darku Tanasijeviću o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem, zbog čega joj uopšte nije bilo dobro.

- Rekla sam da je Maja 1, a ja 2. Pitao me i kako sam to zaključila, ja kažem lepo sam zaključila i govorila sam da ne znam da li sam deo igre jer mi je jasno davao signale. Ja ne znam da li sam ja deo nečije igre ili ne, kažem ono što vidim iskreno. On je jednom rekao za stolom da se samo jednom ženskom osobom ne igra i shvatila sam da sam to ja. Ja da imam emocije, nemam problem da kažem da sam zaljubljena. Meni prija i odgovara mi njegovo društvo. Ja ne znam da li on priča istinu i kad se igra i kad se ne igra - rekla je Mina.

- Je l' te pitao nešto za mene? - upitao je Dača.

- Ne, ni za Maju. Ja ću njemu isto to da kažem, mogu i javno da kažem za stolom stvarno nemam taj problem. Ja neke stvari vidim, onda mi je samo još gore da se skrivam i ćućurim. Molim se Bogu da Milan ne krene sutra to da priča jer će Terza polupati kuću. Da li sam ti ikada rekla da imam simpatije prema Asminu? - rekla je Mina.

- Nikada, je l' imaš da mi postaviš još neko pitanje da ti kažem iskreno? - upitao je Dača.

- Ne - rekla je Mina.

- Da li sam nekad pomislio da ti se sviđa? Jesam. Odnos mi nije drugarski, to znaš. Meni su jasne neke stvari, kako se odgovara kod Drveta kad on kaže: ''Ja se Mini sviđam'' - rekao je Dača.

- Pa dobro u pravu si. On je meni malopre rekao da misli da su moje emocije na drugom mestu, a ne kod Terze - rekla je Mina.

- Rekao mi je da znam nešto za tebe što neću da kažem nikome - rekao je Dača.

- U Borisa ti se kunem, sad sam preozbiljna da ja imam bilo kakvu vrstu emociju prema njemu, odmah bi mu rekla. Ja uživam kad imam pažnju od muškarca, a od njega imam i uživam - rekla je Mina.

- Sviđanje je i sa jedne i druge strane - rekao je Dača.

- U redu, neka bude tako ja nemam problem - rekla je Mina.

- Kako bi odgovorila Terzi da je rekao da si zaljubljena u njega? - upitao je Dača.

- Ja bih sad Asmina zvala sve ovo da bude na čistac, da ne bude za stolom. Idem po njega, budi ovde - rekla je Mina.

- Povlačim se - rekao je Dača.

- Ne budi takav, budi fer - rekla je Mina.

- Zašto si pričala neke stvari ako nisi iskrena? - upitao je Dača.

- Ja ne znam da lažem, rekla sam sve što mislim - rekla je Mina.

Autor: N.Panić