Voleo bih da imam nešto s njom: Đukić ogolio dušu i priznao da li navija za raskid Teodore i Bebice! (VIDEO)

Hit!

Filip Đukić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom progovorio je o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Što ti se sviđa Teodora? - upitao je Darko.

- Dopada mi se fizički, ovako je ne poznajem jer nismo progovorili pet rečenica. Ona mala izbegava, ali to mi je i smešno. Verovatno sad ne sme ni zbog Bebice, ali ja stvarno s njima ne blejim. Ja sam to Terzi pričao i s njim se najviše družim, rekao sam mu to kao ortaku i nisam imao lošu nameru - rekao je Đukić.

- Misliš li da je Bebica poljuljan? - upitao je Darko.

- Bebica i ja smo rođeni isti dan, on nikada ne bi to rekao. Da li on priča s njom ili ne, ja ne znam videćemo. Što se tiče njihovog raskida, to je na njima. Ja bih voleo da imam nešto s njom, ne znam ni u kom je fazonu i vidim da je sama samo kad Bebica k*nja. Ne znam da li ona ne može zbog njega ili je sama takva - rekao je Đukić.

- Kako ti izgleda Luka posle svega što se zbiva sa Aneli? - upitao je Darko.

- Mislim da je najiskreniji bio kada je pukao u četvrtak i otkrio sve o njihovim problemima napolju. Mislim da ga je najviše povredilo sve ovo sa majkom, ali i sa Bajom. Ja ne znam kako on nije pozvao odmah tatu da ga pita: ''Što želiš da nas razdvojiš?'', ja bih ga prvi pozvao i to je to dok on to nije uradio. On se tu meša, a niko ne zna razlog. Oni ili se brinu za njega ili ne znam šta je po sredi - rekao je Filip.

- Kako ti deluje Aneli? - upitao je Darko.

- Deluje mi kao da ga upali i on kad krene da rešeta, ona se ugasi i sedne. Deluje mi kao da je boli uvo za taj odnos stvarno. Očekivao sam da će biti verbalno agresivnija, ona ustane odbrusi i ne ćuti nikom - rekao je Filip.

Autor: N.Panić