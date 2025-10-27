Napravio ih ludima očas posla: Alibaba totalno promenio ploču i sklonio temu sa njega i Mine, pa odlučio da zajedno s Dačom tonu u propast do kraja! (VIDEO)

Preokret kakvom se ni Mina, ni Dača nisu nadali!

Asmin Durdžić došao je do Mine Vrbaški i Dače Virijevića kako bi saznao o čemu krišom pričaju, te je nastao pravi haos. Naime, Alibaba je okrenuo priču u svoju korist i Minu i Daču napravio ludima, te je skrenuo totalno temu sa njega i Mine.

- Šta ste pričali? - upitao je Alibaba.

- Pitali su me Kačavenda 1 i Kačavenda 2, ja sam rekla šta mislim - rekla je Mina.

- Ko je? - upitala je Mina.

- Znaš ti na koga ja mislim - rekla je Mina.

- Ja sam šokiran, hteo sam da vas proverim šta pričate o meni po ćoškovima. Ja sam majke mi mislio na original Janjuša i Kačavendu, a Kačavenda 2 je bila Aneli jer se ustručava Janjuš od mene. Šta ste vi mislili? Vi ste ludi - rekao je Alibaba.

- Ti ne da se igraš sa nama, nego je to strašno - rekla je Mina.

- Ja sam Terzi rekao da te gledam kao sestru, mogao bih da legnem s tobom u krevet i da ništa ne bude. Ja tebe doživljavam kao devojku mangupa, kao da mogu da ti poverim bilo šta i da ti nikad nećeš odati. To je sad tako - rekao je Alibaba.

- Sad, a šta će biti... Ovo je sve top, samo nastavite - rekao je Dača.

- Ko zna šta vi pričate tamo? Šta si rekao, ko je Kačavenda 1? - upitao je Alibaba.

- Nisam dobio to pitanje - rekao je Dača.

- Vi sa mnom igrate rijaliti. Ja sam stvarno pričao o Janjušu i Aneli - rekao je Alibaba.

- Samo nikom ništa ne pričajte, mi smo sad top - rekao je Dača.

- Zaustavi priču sa Majom, nemoj da je blatiš - rekao je Alibaba.

- Ovakav folirant nije ušao kao ti do sad, nikad - rekao je Dača.

- Ne želim da budem deo nijedne priče, od sutra sam sedim - rekao je Alibaba.

- Od sad kreni - rekla je Mina.

- Vi ste sad par in crime, kao partner u zločinu - rekao je Dača.

- Dačo nemoj više da pravimo priče, mi smo ovde sami spetljali, a kamoli gledaoce - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić