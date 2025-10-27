Para vrti gde burgija neće: Matora obelodanila Lukine najveće tajne iz veze s Aneli, ovo je malo ko znao! (VIDEO)

Neočekivano!

Jovana Tomić Matora bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom otkrila je sve što joj Aneli Ahmić otkrila o Luki Vujoviću.

- Kako ti se čine sinoćne nominacije? - upitao je Darko.

- Sestrić je uvalio tetki, tetka je uvalila sestriću, ali para vrti gde burgija neće. Malo se miri sa Lukom, malo neće onda malo laže Asmin, pa malo laže ona. Takmičari su se opredelile za stranu, otkad je Aneli ušla imamo kompletirano ko voli, a ko ne Asminu. Ja se nisam opredelila jer ne verujem ni jednom ni drugom. Mnogo su dvolični svi redom, ne znam kako neko ko je manipulator, neko ko je ubio vrata i tako dalje, pa kako ljudi mogu da sede s njim? Aneli mi je rekla da je napolju sve videla, da je on pisao podršci sve i da nije ni čudno što Biljana ima takvo mišljenje njoj obzirom šta je Luka pisao podršci. Rekla mi je da ga je podrška naterala da veri Aneli, sve mi je iskreno rekla i otvorila se - otkriva Matora.

- Šta misliš o Kačavendi i Janjušu? - upitao je Darko.

- Ne mislim da tu ima nešto, ali to nije drugarstvo. Celu tu držinu spaja interes, svi su se međusobno svađali. Što se tiče Aneli i Luke verujte mi da svako ima svoju cenu u ovoj priči, očekujem u jednom momentu da će Aneli krenuti da pljuje i Situ - rekla je Matora.

Autor: N.Panić