AKTUELNO

Domaći

Para vrti gde burgija neće: Matora obelodanila Lukine najveće tajne iz veze s Aneli, ovo je malo ko znao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Jovana Tomić Matora bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom otkrila je sve što joj Aneli Ahmić otkrila o Luki Vujoviću.

- Kako ti se čine sinoćne nominacije? - upitao je Darko.

pročitajte još

Napravio ih ludima očas posla: Alibaba totalno promenio ploču i sklonio temu sa njega i Mine, pa odlučio da zajedno s Dačom tonu u propast do kraja! (

- Sestrić je uvalio tetki, tetka je uvalila sestriću, ali para vrti gde burgija neće. Malo se miri sa Lukom, malo neće onda malo laže Asmin, pa malo laže ona. Takmičari su se opredelile za stranu, otkad je Aneli ušla imamo kompletirano ko voli, a ko ne Asminu. Ja se nisam opredelila jer ne verujem ni jednom ni drugom. Mnogo su dvolični svi redom, ne znam kako neko ko je manipulator, neko ko je ubio vrata i tako dalje, pa kako ljudi mogu da sede s njim? Aneli mi je rekla da je napolju sve videla, da je on pisao podršci sve i da nije ni čudno što Biljana ima takvo mišljenje njoj obzirom šta je Luka pisao podršci. Rekla mi je da ga je podrška naterala da veri Aneli, sve mi je iskreno rekla i otvorila se - otkriva Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta misliš o Kačavendi i Janjušu? - upitao je Darko.

pročitajte još

Pravdu će potražiti na sudu: Matora tužila Anđela za sve laži, pljušte nikad žešće prozivke bivših prijatelja! (VIDEO)

- Ne mislim da tu ima nešto, ali to nije drugarstvo. Celu tu držinu spaja interes, svi su se međusobno svađali. Što se tiče Aneli i Luke verujte mi da svako ima svoju cenu u ovoj priči, očekujem u jednom momentu da će Aneli krenuti da pljuje i Situ - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Ivana Šopić staje na ludi kamen? Obelodanila detalje o svom ljubavnom životu koje je malo ko znao, svi se pitaju ko je budući mladoženja!

Domaći

Luka snimao Aneli tokom s*ksa i snimak slao fanovima? Ona obelodanila šok tvrdnje, za ovo je malo ko znao! (VIDEO)

Domaći

Ovo su detalji priče o pokojnom vereniku: Milena otkrila istinu - Evo ko je sve znao njene tajne (VIDEO)

Zadruga

Aneli pala u zaborav?! Sofija obelodanila Lukine poglede prema Sandri, ukućani misle da ima sreće za njih (VIDEO)

Zadruga

PARA VRTI GDE BURGIJA NEĆE! Nastao OPŠTI HAOS u kući zbog POKLONA, Luka zavrteo Aneli i Sandru oko malog prsta, pa istakao: Bićemo zajedno u julu!

Domaći

OVO JE MALO KO ZNAO: Ovo je pravo ime Šaka Polumente