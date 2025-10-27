Novo poniženje za Luku Vujovića: Aneli ne skida osmeh s lica dok Janjuša ubeđuje da voli svog verenika! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!
Lepi Mića na "Igri istine" postavio je pitanje Aneli Ahmić, kako bi svi saznali na kakvoj je trenutno relaciji sa Lukom Vujovićem.
- Koliko ti je stalo do odnosa sa Lukom i da li imaš neke osećanja prema njemu? Da li koketiraš sa Janjušem? - pitao je Lepi Mića.
- Ne koketiram, Janjuš i ja nećemo imati komunikaciju. Stalno mi je do Luke, volim ga, ali pred nama je devet meseci i ne znam šta će da se desi. Luka i ja ćemo se verovatno pomiriti. Mi smo se zagrlili, tu smo jedno za drugo i nadam se da ćemo ovo da izguramo - govorila je Aneli.
- Njihov odnos da je toliko jak ne bi postojao niko na svetu da može da vas poremeti da izdržite devet godina, a ne devet meseci. Aneli i ja smo malopre pričali u izolaciji, a ako ti ne želiš da imamo komunikaciju, a nemoj da mi dobacuješ - pričao je Janjuš.
- Ne želim komunikaciju sa njim jer se sprda i kvari mi odnos. Ne odgovara mi ni sprdnja, ni ozbiljnost - dodala je Ahmićeva.
- Što si prvo htela da pričamo? - pitao je on.
- Ja bih rekla da te volim i da želim nešto sa tobom. Ja imam osećanja prema Luki. Ja mislim da imam veća osećanja njego Luka. Svađali smo se i prošle godine - rekla je Aneli.
- Luka je juče na nominacijama zamerao Aneli i ona njemu, a ako Luka koji je onako striktno rekao da mu se više nikad ne obraća, on više nema pravo da joj bilo šta zameri osim ako joj ne bude rekao: "Budem li te opet video sa Janjušem...", pa ne možete od nas da pravite majmune. Ako Luki ovaj tvoj pogled ne smeta - govorio je Ivan.
- Koji pogled? - pitala je Aneli.
- Ja sam slobodan - dodao je Janjuš.
- Ja sam za tebe zauzeta - rekla je Ahmićeva.
- Ne izgledaš mi tako - poručio je Janjuš.
Autor: A. Nikolić