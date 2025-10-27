Ti si od mene skrivao telefon: Luka uveren da je bolji čovek od Janjuša i Alibabe, Aneli mu preko Maje lupila kontru (VIDEO)

Ozbiljan razgovor!

Luka Vujović i Aneli Ahmić vodili su ozbiljan ragovor u kom su shvatili da su im fanovi pretoeli kontrolu nad vezom, pa su u rijalitiju odlučili da menjaju svoj odnos.

- Ti si od mene krio telefon. Mi smo prekrdašili sa Instagramom, prešli smo mere - rekla je Aneli.

- Šta ti je donelo dopisivanje sa fan profilima? Šta je meni sa Sanjom? Ništa. Šta ti je donelo što su profili kačili protiv Kačavende i da je ona smeće? Ništa. Ja to mislim i na mene. Nama je donelo da smo vreme koje smo dali nekome koji su nas zavoleli preko malih ekrana izgubili tebe i mene. Mi nismo provodili vreme sa ljudima sa kojima smo dobri, a dozvolili smo da pišemo sa profilima, a ne da sedim sa tobom i da smo zagrljeni. Ja sam ljudima zahvalan, ali smo preterali. Ja sam trebao da izbrišem Instagram i TikTok, a da idem i završavam posleove. Ti si trebala da završavaš kućne poslove i da spremaš ručak. Ti si trebala da budeš majka kod kuće ili otvoriš frizerski salon. Vikednom nismo trebali da koristimo društvene mreže, a ja sam ponedeljom, utorkom, sredom, četvrtkom i petkom mogao da idem u banku i da završim poslove. Ti si mogla da ideš sa drugaricama, društvom na koktele, a ja da budem kuće ili da igram Soni sa društvom, partiju karata i to je za mene život. Ako mi budemo 24 sata zajedno to za mene nije život. Meni je da imamo zajednički život, ali da imamo izduvne ventile - pričao je Luka.

- Mi nismo imali ni auto, a ja sad sve imam - rekla je Aneli.

- Ja tebi jedino zameram da treba više da me uvažavaš kao muškarca da bih te ja više poštovao kao ženu. Ja neću da podržim da se javno svađaš sa Alibabom, hoću da idete na sud, a najviše bih voleo zajednički jezik. Ja nemam ništa protiv da odeš sa njim i sama u Diznilend sa detetom, to je zdrava komunikacija. Ne bih imao problem ni da pričaš sa Janjušem da je to zdravo, ali nije zdravo. Ti znaš da tu ima bockanja - nastavio je Luka.

- Isto kao ova, ispoštuj me - rekla je Aneli.

- Aneli, ja sebe smatram mnogo većin čovekom od tvoja dva bivša - govorio je Luka.

- I ja sebe od ove sa kojom si ti - dodala je ona.

- Ne zanima me za sto života. Nisam to radio da bi tebe povredio, nego sebe da bih povredio - govorio je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić