Priča koja ledi krv u žilama, Boginja u suzama ogolila dušu! Oca joj ubila granata, majka od patnje preminula na porođaju

Luka Vujović i Miladin Srdanov organizovali su da svake nedelje u radiju ugoste po par takmičara kako bi gledaoci imali prilike da čuju njihove životne priče, a ove noći bila je to Tanja Stijelja, koja je zasigurno mnoge rasplakala, ali i ostavila bez teksta.

- Ja ne bih iznosila ovu priču da me neki drugi pitao, ali ovako mi je okej. Nema potrebe da lažem bilo šta, ali napolju ljudi ne znaju - rekla je Boginja.

- Imaš li brata ili sestru? - upitao je Luka.

- Imam i brata i sestru koji su stariji - rekla je Boginja.

- Želim da razmisliš kome bi rekla: ''Izvini'' kada bi znala da za 24h napuštaš ovaj svet? - upitao je Luka.

- Samo bratu i sestri, nikom više. Mislim da u nekim situacijama nisam bila dovoljno prisutna u njihovom životu, ali nisu oni razlog već ljudi kod kojih smo živeli i eto tako - plakala je Boginja.

- U kakvom si odnosu sa bratom? - upitao je Luka.

- U dobrim smo odnosima, ali putevi su nam se razdvojili. Kada smo otišli iz te kuće u kojoj smo živeli, svi su krenuli svojim nekim putem. Nisam bila baš kako treba i nisam slušala toliko brata kao i sestru, zbog toga bih se izvinila - rekla je Boginja.

- Da li imaš osobu koja te izdalam, a ni danas ti se nije izvinila? - upitao je Luka.

- Da, to je od moje mame rođeni brat gde smo i živeli. Oni su nas uzeli kad sam se rodila i prešli smo da živimo kod njih, a odrekli su nas se pre dve godine i mene, i brata i sestre. Odrekli su nas se zbog stana i para, kada je ljudima u životu sve malo i žele sve za svoju decu onda druga deca postanu nebitna. Mene je to povredilo, a - rekla je Boginja.

- Kako je zapravo devojci koja misli da ima sve u životu, a zapravo je tužna i zna da nije imala ono što su deca imala kroz život? - upitao je Luka.

- Mnogo teško, nisam osetila tu roditeljsku ljubav. Niko ne može da zameni mamu i tatu i to je posebna ljubav, ali eto. Moji roditelji su živeli u Hrvatskoj i bio je rat, moja sestra i moja mama, a ona je bila trudna sa mnom. Bežali su od rata i strpali su ih u neku osobu, pala je granata i ništa od njih nije ostalo, tada su mi preminuli tata i deda, a mama nije mogla da izdrži tu bol i patnju i dan kada se porodila tada je i umrla. Kako sam živela, bolje da me nije rodila. Čula sam da su oni bili baš zaljubljeni par i da niko nikad nije video takvu ljubav, baš su se voleli. Imala sam jednu sliku od roditelja i ne znam da li mi je neko uzeo ili sam je izgubila, ali nemam je više - rekla je Boginja.

