NACIJA JE OVO ČEKALA DVE GODINE! Aneli i Asmin rešili da odu na DNK i na POLIGRAF, ona se sakrila ispod bademantila od Janjuša, a tek da čujete kako je Dača RASKRINKAO Durdžića i Minu

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Nedelja veče rezervisana je za emisiju "Izbacivanje", te su tako vaši domaćini bili voditeljka Dušica Jakovljević, dok je s druge strane, razgovore s učesnicima "Elite 9" u Šiša baru vodio voditelj Darko Tanasijević.

I pre nego što su započeti intervjui, Luka Vujović osamio se sa Filipom Đukićem u dvorištu, te je tako otvorio dušu o Nikoli Vujoviću Baji, njegovom ocu i njegovom životu.

- Kad sam devetnaest godina imao nije mi se majka mešala, a sada mi se meša. Ona za sve ima izgovor - kazao je Luka.

- Verovatno kao majka misli da te štiti i brani - kazao je Filip.

- Ma...neću da pričam. Neka su mi živi i zdravi, ali...pogotovo on. Daje Sandri Maseratija, mene ljudi ismevaju zbog mene. Sramo je sve to. Ako je to svrha života i poenta, neka ga. Neka razmisli kakav odnos ima sa Petrom i sa mnom i šta smo mi to loše uradili Njegovi radnici bolje žive od njegove dece. Avioni, kamioni. Što mi nije izdvojio neke pare, da ja stanem na noge? Omalovažavao me je poklonima onim. Dača, Bebica, Kačavenda i Sandra... ona majmunska faca, slao im piće. Aneli i ja smo sami sedeli, a oni su nam se smejali kako sedimo sa strane. Sramota da nema dalje. Nema ko me na ulici nije zauistavio i rekao da je to sramota. Šta sam ja to uradio, da li sam ja nešto ocu uradio, da mi sve ovo radi? Misli da mi ne daje Aneli dovoljno ljubavi, pa me kažnjava time... sramota je sve to - kazao je Luka.

Prvi je kod Darka stigao Asmin Durdžić, koji je ovom prilikom progovorio o odnosu sa Aneli Ahmić, ali i svađama sa Vujovićem.

- Ja sam pokušavao par puta da završim sa njom, ali ne može, ona odmah vređa. Mi ako vodimo dijalog, a ti lažeš, ja pričom izvuče istinu, a ako ja lažem zašto beži? Ja postavim dva pitanja, a ona odmah galami. Šta god da joj postavim ona reaguje agresivno. Kad je pitam zašto je pljuvala Staniju ona kaže da nije rekla lošu reč za Staniju kao i njena porodica, a ona kaže da lažem i da joj je Stanija otela muža. Ja šta god da je pitam ona ni za šta nemam konkretan odgovor. Ja sam rekao juče da je sve na meni fejk, da nemam ništa, ona samo za to da mi je majica od pre tri godine. Sve i da je tako, kakve to veze ima sa našim odnosom i sa detetom? Ja dete stvarno volim, bio sam najbolji tata na svetu, ali ja živim sa tim od prvog dana. Kad je ušla u "Elitu 7" dobio sam puno informacija i kako da ne sumnjam? Ja bih uradio to i tajno, pa samo neka znamo mi i vi. Sve više imam osećaj da ona od toga ima strah. Prošle godine je Grofica od mene htela da izvuče 12.000 evra, a ja sam na sve pristao samo da bih mogao da legnem mirne glave, ali se ona poslednji dan predomislila. Oni znaju da nikad ne bih kidnapovao dete, želim da bude uz mamu, ali kad poželim da mogu da je uzmem - govorio je Alibaba.

- Luka ti je juče nabio na nos koliko je vremena proveo sa Norom - dodao je Darko

- On je običan skakavac koji se ponaša kao papak. Poštujem ovu kuću i ne želim da uradim nešto što ne treba, a to što govori za Noru ćemo da rešimo prvi dan kad izađemo jer on udara jako nisko i koristi Noru. Mene to boli jer me udara jako nisko kad je Nora u pitanju, a ja nisam verovao sam sebi da mogu ovoliko da se kontrolišem. Nikad nisam doživeo da mi neko uživo psuje majku, kaže da mu pušim onu stvari i nekad sam sebe pitam kako se kontrolišem. Kad čovek udara drugom čoveku na dete za to se dešava mnogo stvari - rekao je Alibaba.

Naredni je kod Darka stigao i Luka koji se ovom prilikom osvrnuo na skorašnje svađe sa Aneli, njihov život između dve sezone, ali i na Janjuša i njegov odnos sa njegovom verenicom.

- Šta ti je ona radila sve napolju? Zbog čega to i dalje kriješ? - upitao je Darko.

- Nije ništa radila, ne pretim niti išta radim. Ovde pričaju o fanovima, ali mi se nismo toliko uopšte čuli već smo im uzvraćali zahvalnost. Ja sam za to da Aneli ima dobar odnos sa Alibabom ili da ide na sud, ali da pet godina ide prepucavanje preko drugih ljudi to je stvarno mučno i ja kao muškarac ne mogu to da istrpim. Bitno je da ja nemam emocije prema Maji, a da li sam se ja igrao ili šta već to je moja stvar. Ja sam od prvog momenta verovao da Janjuš priča istinu, iste sekunde sam znao da nešto ima, ali sam čekao da dođe ona - rekao je Luka.

- On sve vreme dobacuje Aneli da ga nije prebolela - rekao je Darko.

- Ona mene stiska za ruku i govori mi: ''Pusti namerno da ga provociram'', a ja uopšte ne mogu da zamislim da sam ja to radio dok je bila tu Sandra. Setite se prošle godine šta je bilo - rekao je Luka.

Odmah posle Luke, u Šiša bar stigla je i Maja Marinković, koja je brutalnim rečima unakazila Aneli, ističući da je Lukino ponižavanje ostavlja u šoku.

- Ona je meni sinoć spomenula majku jer je na najstrašniji način kako mi je rekla da me je majka ostavila kad sam bila beba i da me niko nikad neće oženiti. Nikad nisam igrala na kartu žrtve, ali oni kreću od svojih porodičnih odnosa. Ja sa svojom majkom imam divan odnos, šta je bilo ranije to je rešeno. Aneli koja je ušla u četvrtu deceniju života, ima ćerku, služi za reklamu za antibebi pilule, skuplja prstenje... Njima je to verovatno ništa. Mene to ne može da povredi jer je to ona izgovorila. To je jako pogano i zlo. Neko ju je posavetovao, a ja pretpostavljam i ko da udara na mene na takav način. Ne želim sebi da dozvoljavam morbidnosti i psovke koje mi ne priliče. Njihov najveći dokaz je Nerio koji je sinoć poslao svoju tetku u izolaciju. Ona je rekla za dečka koji je bio žrtva zlostavljanja da je lažov. Ona govori za njegovu ženu da je narkomanka, a ona je pričala da je koristila nedozvoljene supstance, a Grofica da je to za omladinu normalno - govorila je Maja.

- Da li je Luka rekao sve o Aneli kad je rekao da treba da bude zahvalna jer ju je prihvatio takvu? - pitao je Darko.

- Da, sve što kaže u afektu je istina. Ja ne znam zašto on ćuti, sam sebe će da ukopa. Gde je granica i da li je on ima? Toliko poniženje, ona ga vređa najsteašnije. U pravu je, ko će da je prihvati posle ovoga? Ja nisam majka, nikad ne bih porodicu brukala na takav način. Ona je toliko prosta i jeftina. Miljana Kulić joj rekla dobru rečenicu: "Šta imam da pljujem svoje fanove", u pravu je. Odron, šljam, treba da vodi računa jer ima žensko dete kod kuće - pričala je Maja.

Za vreme Darkovih intervjua u Šiša baru, u Odabranima je nastao haos, kada su u sukob ušli Bora Terzić Terza i Dača Virijević, između kojih su pljuštale nikad teže reči.

- Skakavcu jedan, mene ljudi vole, a ti kao što si me od Sofije odvajao isto tako sada radiš sa Minom. Napolju se sve vidi, a ti si izdao Sofiju zbog Milice - rekao je Terza.

- Tebi je najveća kazna što će ćerka na P*rnh*bu da gleda j*bačinu tvoju sa Sofijom - rekao je Dača.

- Ti si mali smrad, nemoj više da mi se obraćaš. Smradu jedan, patuljak jedan i p*dersko g*vno. J*bali te u bulju, sram te bilo - rekao je Terza.

- Mrš klošaru jedan - rekao je Dača.

Nakon Maje, kod Darka je stigao i Nerio Ružanji, koji je ovom prilikom totalno raskrinkao svoju tetku Aneli.

- Je l' ispala ispravna prema nekome u životu? - upitao je Darko.

- Prema sebi samo očigledno. Priča da je došla da me zaštiti, pa od čega kad govori da lažem? Ja više neću trpeti da mi iko govori nešto za moju Hanu, tako da svako ko mi bude rekao loše za nju može odmah da mi okrene leđa - rekao je Nerio.

- Šta vidiš ovih dana između Aneli i Janjuša? - upitao je Darko.

- Rekao sam joj da je meni i dalje omiljeni Janjuš kao i njoj. Ja sam video nakon što su pustili njihov ljubavni klip i kada je Janjuš ustao da priča, ona je imala osmeh od uva do uva. Laže da nema emocije prema njemu i vidim da tu i dalje ima nešto, verujem da postoji šansa da se pomire - rekao je Nerio.

Za to vreme, Alibaba je povileneo na Daču, te je tom prilikom otkrio da je provalio njegov zadatak koji je tražio od Drveta, dok Dača nije krio da je razočaran u njega.

- Da ispričamo ljudima za moj, tvoj i Asminov zadatak? - upitao je Dača.

- Ipak ostaješ na mojoj listi - rekao je Alibaba.

- Ti si izbačen sa moje liste. E moja Mina, a kad si mi pričala, ja nisam verovao - rekao je Dača.

Kada je reč o odnosu sa Aneli, došao je na red i njen drugi bivši, Janjuš, koji je kod Darka najavio kafu sa bivšom, te je nikad iskrenije isponižavao Luku.

- Ne znam da li me je danas slagala da se pomirila sa njim, kaže da se za mene pomirila, a da je za druge ne interesuje. Meni je najviše naklonjena, meni treba dva sata da se uozbiljim. Vidim da je ona rovita, sve je ostalo... Kad je ušla odmah sam video njeno ponašanje, a i kad pričam vidim njeno ponašanje. Ja sam slobodan muškarac, a ona je zauzeta i verenik joj je tu. - rekao je Janjuš, a onda se osvrnuo na odnos Luke i ANeli:

- Nije mi jasno da on prelazi preko stvari koje su evidentne. Obna nema tu emociju, sa njim je više jer ne može da funkcioniše bez muškarca. Ona je sa njim krenula odnos, izašli napolje da dokažu da se vode. Kakva prava ljubav? Nemoj da se zaj*bavamo - rekao je Janjuš.

Nakon intervjua, Janjuš je otišao do izolacije gde je bila Aneli, kako bi proverio da li joj nešto treba, a pošto je primetio da se smeška ispod jorgana, on je počeo da je čačka po glavi, a ona je pokušala da ga napravi lažovom.

- Vidi, vidi kako se ona smeje - rekao je Janjuš.

- Što lažeš? - pitala je Aneli.

- Ti znaš otkad postojim da ništa slagao nisam. Ne bih ti reč ružnu rekao nikada - rekao je Janjuš.

Posle ovih scena, on je seo da porazgovara sa njom, dok se ona krila iza bademantila, te nije smela da ga pogleda u oči.

- Vidi, jutros sam ti rekao da budeš iskrena prema sama sebi i da rešiš stvari koje imaš. Istina boli! Ja te nisam uvredio, ne želim to loše - govorio je on.

- Ti meni želiš loše. Krelac, tiho - rekla je Aneli.

- Ona meni kao tepa jer neće da mi kaže da sam kretenčina. Ako nećeš da funkcionišemo normalno onda ni ti meni ne dobacuj - pričao je Janjuš.

- Što ga ne pogledaš u oči? - pitala je Miljana.

Na samom početku razgovora sa Darkom, Anđelo Ranković progovorio je o odnosu sa Aneli, a potom se osvrnuo i na njen odnos s Janjušem.

- Mi smo uvek bili dobri i znam da sam ja njoj drag. Imamo to nešto i volimo da se peckamo i zezamo, simpatično mi je to - rekao je Anđelo.

- Da li je Aneli imuna na Janjuša? - upitao je Darko.

- Nije, zato ti pričam da ne mogu da kažem da ona i ja flertujemo jer se ona tako smeje i pecka i sa Janjušem. Meni je zanimljivo sve to s njom, a ona isto ne može da odoli peckanjem sa mnom. Nije imuna na Janjuša, nije svejedno ni njemu ni njoj dok iskreno mislim da ne voli nju Janjuš samo što ona nije imuna. Ona baš nema stav i karakter, povodljiva je i nju čovek može da obrlati baš lako - rekao je Anđelo.

Dača je sledeći stigao kod Darka, te je tom prilikom raskrinkao Minu Vrbaški i Asmina, ali i Marinkovićevu zajedno s njima, a otkrićima je šokirao naciju.

- Pričali smo o Asminu i Maji. Mi smo tu pričali da li je to bila igra ili nije, on uvek ostavi znak pitanja. Sad je bila situacija da mi je rekao da me je Maja nominovala, a on joj je rekao da Dača nju gotivi i da neće učestvovati u igri. On uvek ostavi znak pitanja, kao da nas želi da proveri, a sam sebi skače u stomak. On kao da nije siguran da ga je Stanija ostavila. Ja Maju nisam odrukao do kraja, a napolju se sve čulo. Ja sam rekao da Maja i Stanija sigurno nisu drugarice. Ona se igrađivala od Asmina, a ljubomorisala je na neke stvari. Mene je Asmin pitao da je pitam za Luku šta se dešava, a ona je rekla da mu prensem da nju ta priča ne interesuje. Ja nikome ne mogu da spletkarim ako to sam ne radi. Ona je ljubomorisala kad je Asmin spremao palačinke sa Boginjom i Sarom Raičević. Ona joj je poslao čokoladice, nije htela da ih uzme, a Bora je došao i rekao da spremaju palačinke, nakon čega mi je rekla da joj se jede nešto slatko. Ja sam rekao da je to iz Linca, a ona je rekla da uzmem. On je meni dao čokoladu, rekao sam da je tražila. Sve te sitnice su jako bitne jer se za stolom drugačije predstavlja -

- Koja je šifra Mine i Alibabe od 1 do 100? - pitao je Darko.

- Nisam Minu skapirao najbolje... To je koliko me gotiviš, koliko si gladan, koliko me voliš... Mislim da sam dovoljno jasan. Darko, što se tiče Mine i Asmina moram da budem iskren da tu ne vidim drugarske namere i Mini sam tu više puta rekao. Ona tu krene da se smeje i kaže da joj namećem. On je rekao da je zaljubljen u nju, a ona u njega, a nije rekla da ne lupeta. Meni je Asmin više puta rekao da on Minu gleda kao sestru, a onda se dešava situacija kao sinoć da je Mina sela u krilo Terzi, Asmin je u pušionici, došla je nešto da mu traži, a on je rekao: "Idi traži Terzi". Ja sam pitao Asmina jednom iskreno šta rade Mina i on, a on je rekao da je to drugarski. Onda se dešavaju te situacija kod Drveta i tu mi je delovalo da se sviđaju jedan drugome. On je malopre rekao da postoje Kačavenda 1 i Kačavenda 2. Za Kačavendu 1 znam ko je, a za Kačavendu 2 nisam siguran. Njih dvoje više ne pričaju o Maji. Meni je Asmin rekao sinoć da mu je bolje da ima 15 devojkama na svojoj strani i da je time pobednik. Ja želim da verujem da je ovo igra jer bilo kojom zameniti Staniju je apsurdno. Ona je meni najlepša. Ne mogu da se porede Maja i Stanija jer je Maja učenica, a Stanija profesorka - govorio je Dača.

Luka i Miladin Srdanov organizovali su da svake nedelje u radiju ugoste po par takmičara kako bi gledaoci imali prilike da čuju njihove životne priče, a na red je došla i Tanja Stijelja Boginja.

- Da li imaš osobu koja te izdalam, a ni danas ti se nije izvinila? - upitao je Luka.

- Da, to je od moje mame rođeni brat gde smo i živeli. Oni su nas uzeli kad sam se rodila i prešli smo da živimo kod njih, a odrekli su nas se pre dve godine i mene, i brata i sestre. Odrekli su nas se zbog stana i para, kada je ljudima u životu sve malo i žele sve za svoju decu onda druga deca postanu nebitna. Mene je to povredilo, a - rekla je Boginja.

- Kako je zapravo devojci koja misli da ima sve u životu, a zapravo je tužna i zna da nije imala ono što su deca imala kroz život? - upitao je Luka.

- Mnogo teško, nisam osetila tu roditeljsku ljubav. Niko ne može da zameni mamu i tatu i to je posebna ljubav, ali eto. Moji roditelji su živeli u Hrvatskoj i bio je rat, moja sestra i moja mama, a ona je bila trudna sa mnom. Bežali su od rata i strpali su ih u neku osobu, pala je granata i ništa od njih nije ostalo, tada su mi preminuli tata i deda, a mama nije mogla da izdrži tu bol i patnju i dan kada se porodila tada je i umrla. Kako sam živela, bolje da me nije rodila. Čula sam da su oni bili baš zaljubljeni par i da niko nikad nije video takvu ljubav, baš su se voleli. Imala sam jednu sliku od roditelja i ne znam da li mi je neko uzeo ili sam je izgubila, ali nemam je više - rekla je Boginja.

Kod Darka je nakon Dače stigla i Milena Kačavenda, koja je kao i uvek, bez dlake na jeziku, raskrinkala sve.

- Milena da li je Aneli ljubomorna na tebe i Janjuša? - upitao je Darko.

- Ona je odlepila, čim je ušla odmah je rekla za mene i Janjuša i da je pratila hotel. Ona bi se pomirila s bilo kim jer hoće da bude u Beogradu, a ona i Luka lepo žive od fanova i viljušaka. Šta će oni sem da se pomire? Ko bi ovo trpeo, realno. Presedan je bio sinoć kada je nju Nerio nominovao, tu nema dalje. On mi se sve više sviđa jer ne odstupa od stavova, a ona je ratobornija samo što više laje i psuje. Ja sinoć uopšte nisam htela da je vređam dok nije počela da baljezga o lažnom s*ksu iz hotela... Ja sam bila šokirana kada sam videla nju na staklu hotela, šta ona može bolje od ovoga? Ja se kontrolišem i trudiću se da je ne vređam da ne bi ispala žrtva. Vređala bih je svaki dan jer ne mogu očima da je vidim i nemam šta lepo da kažem za nju - rekla je Milena.

- Šta je sa tobom i Minom? Zbog čega je ona ljubomorna, ti si je čak i pitala: ''Koliko si ljubomorna od 1-100''? Koja im je to šifra - upitao je Darko.

- Ne mogu da provalim, ali mislim da između Alibabe i Mine nešto ima i mislim da je Maja bila samo paravan. Kada smo se Alibaba i ja vratili od Drveta, ona je bila ljuta i to se videlo. Moja provokacija je bila: ''Koliko si ljubomorna od 1-100?''. Sad ću da ispratim da vidim šta se tu dešava, ali mislim da Asmin gomilu stvari radi da bi provocirao Luku sa Majom i mislim da se njemu više sviđa Mina nego Maja. Znam kad sam rekla Mini: ''Koliko si ljubomorna od 1-100?'', ona je krenula da se smeje i očima zakolutala - rekla je Milena.

Kako su mnogi pričali o njoj i njenom odnosu, stigla je i Mina u Šiša bar, te je po prvi put, nikad iskrenije, progovorila o odnosu sa Alibabom.

- O kome ste pričali malopre u Odabranima? - pitao je Darko.

- Maja je Kačavenda broj jedan, a ja sam broj dva. Ne znam da li on misli da imam neke emocije prema njemu. Ja kad budem imala to ja ću ovde da kažem i taj problem nemam. Prvo je bila Kačavenda, a onda je Asmin rekao da ima i Kačavenda broj dva. Ja znam da je aludirao na mene. Mnogo je sa mnom otvoren kad komunicira. On je nekad dvosmislen i nekad ne znam da li sam ja deo neke igre. On je jednom otišao do pušionice i rekao je da se samo sa jednom ženskom osobom ne igra i shvatila sam da tu misli na mene. Bilo je ono za Viktora. Ja emocije nemam, prija mi njegova energija, volim sa njim da provodim vreme - govorila je Mina.

- Šta je od 1 do 100? - pitao je Darko.

- Dača je rekao da je da me voli, to tako nikad nije bilo. Prvi put nije bilo tako. Ja mislim da je od 1 do 100 da li mi se on sviđa, tako sam shvatila. Nekad kažem 50, dva puta sam rekla 0, a onda nakon toga kažem da se ne igra sa mnom. Ja sam sad 100% iskrena i sve ti ovde pričam. To su ključne stvari gde se zapitam da li sam deo igra. Ja sam sebe 100% dala ovde kao prijatelja, mnogo mi je postao drag. Neke stvari koje radi mi se ne dopadaju, skrenem mu pažnju, kao kad vređa Aneli i dere se na nju. Ja mislim da su to lepe stvari. On je juče rekao Dači i meni da se ne mešamo, a onda sam ga nas*sala i rekla da mi se skine s grbače. Ja očekujem da će neko za to da bude zahvalan - nastavila je ona.

O odnosu sa Minom, kod Darka, progovorio je i Terza, koji ne krije nezadovoljstvo što nisu zajedno.

- Hoćete li se smuvati ti i Mina? - upitao je Darko.

- Ne znam, idemo u nekom lepom pravcu. Videćemo, ja stvarno ne radim ništa loše. Iskren sam i pričam o svemu, ispala je svađa oko male Mrvice i tako dalje - rekao je Terza.

- Ti često menajš ploču o vezi s njom - rekao je Darko.

- Priželjkujem vezu, ali nama je super sad. Mi se svuda ljubimo sem u usta, malopre je dobila i nove patike na poklon. Malo je sad ljuta na mene što je hranim i što se ugojila - rekao je Terza.

Mina je odmah nakon intervjua porazgovarala sa Dačom, te mu je tom prilikom otkrila šta je sve priznala Darku u Šiša baru, kada je reč o odnosu sa Durdžićem.

- Rekla sam da je Maja 1, a ja 2. Pitao me i kako sam to zaključila, ja kažem lepo sam zaključila i govorila sam da ne znam da li sam deo igre jer mi je jasno davao signale. Ja ne znam da li sam ja deo nečije igre ili ne, kažem ono što vidim iskreno. On je jednom rekao za stolom da se samo jednom ženskom osobom ne igra i shvatila sam da sam to ja. Ja da imam emocije, nemam problem da kažem da sam zaljubljena. Meni prija i odgovara mi njegovo društvo. Ja ne znam da li on priča istinu i kad se igra i kad se ne igra - rekla je Mina.

- Je l' te pitao nešto za mene? - upitao je Dača.

- Ne, ni za Maju. Ja ću njemu isto to da kažem, mogu i javno da kažem za stolom stvarno nemam taj problem. Ja neke stvari vidim, onda mi je samo još gore da se skrivam i ćućurim. Molim se Bogu da Milan ne krene sutra to da priča jer će Terza polupati kuću. Da li sam ti ikada rekla da imam simpatije prema Asminu? - rekla je Mina.

Naredni kod Darka bio je Bora Santana, koji je prokomentarisao aktuelne teme u Eliti 9.

- Kako gledaš na ovo između Luke i Aneli? - pitao je Darko.

- Luka treba da se osvrne na druge stvari, mnogo priča, davi, a ništa ne kaže. Asmin je u nekim situacijama izgubio poverenje od ljudi jer je počeo mnogo da se zeza. On meni deluje kao da ima neke emocije prema Aneli, ali ne znam da li je to emocija ljubavi ili mrženje. Ona njega može da iznervira jako brzo. Njeno srce je okrenuto i dalje prema Janjušu. Nju je sramota od naroda da Luku odj*be, pa će da ispadne težak ološ jer je dao sve od sebe. Ona bi najviše volela da se on smuva sa Majom ili nekom drugom da to može da reši na svoj način - govorio je Bora, a onda dao sud o Filipu Đukiću i Teodori Delić:

- Pitao sam Teodoru da li je zaljubljena ili voli, rekla mi je da je zaljubljena, a ja sam rekao da zaljubljenost i voleti nije isto, a ona se ispravila da radi jednoj osobi. Đukiće je priznao da mu se sviđa. Meni se to ne dopada, to je kao kad pošalje nekom piće jer mu se sviđa devojka, a onda mu polomiš zube. Tako reaguješ ako vidiš da ne reaguje kao Teodora. Ona cveta. Bebica je malo zabledeo i drugačije komentarisao. On ima pravo da bude siguran u sebe, tako se predstavlja. Ja sam nju pitao da li je imala nešto sa tim momcima iz prethodne sezone, a ovo će biti najveći ispit njihove veze. Moj proračun u kojima nikad ne grešim je ko živ, a ko mrtav ako oni ne uđu u vezu do srpkse nove godine - rekao je Bora.

Posle Bore, na red je došao i Filip Đukić, te je ovom prilikom progovorio o simpatijama prema Teodori Delić, a koje je nedavno priznao.

- Što ti se sviđa Teodora? - upitao je Darko.

- Dopada mi se fizički, ovako je ne poznajem jer nismo progovorili pet rečenica. Ona mala izbegava, ali to mi je i smešno. Verovatno sad ne sme ni zbog Bebice, ali ja stvarno s njima ne blejim. Ja sam to Terzi pričao i s njim se najviše družim, rekao sam mu to kao ortaku i nisam imao lošu nameru - rekao je Đukić.

- Misliš li da je Bebica poljuljan? - upitao je Darko.

- Bebica i ja smo rođeni isti dan, on nikada ne bi to rekao. Da li on priča s njom ili ne, ja ne znam videćemo. Što se tiče njihovog raskida, to je na njima. Ja bih voleo da imam nešto s njom, ne znam ni u kom je fazonu i vidim da je sama samo kad Bebica k*nja. Ne znam da li ona ne može zbog njega ili je sama takva - rekao je Đukić.

Alibaba je došao do Mine i Dače kako bi saznao o čemu krišom pričaju, te je tako nastao haos u radiju.

- Ja sam šokiran, hteo sam da vas proverim šta pričate o meni po ćoškovima. Ja sam majke mi mislio na original Janjuša i Kačavendu, a Kačavenda 2 je bila Aneli jer se ustručava Janjuš od mene. Šta ste vi mislili? Vi ste ludi - rekao je Alibaba.

- Ti ne da se igraš sa nama, nego je to strašno - rekla je Mina.

- Ja sam Terzi rekao da te gledam kao sestru, mogao bih da legnem s tobom u krevet i da ništa ne bude. Ja tebe doživljavam kao devojku mangupa, kao da mogu da ti poverim bilo šta i da ti nikad nećeš odati. To je sad tako - rekao je Alibaba.

- Sad, a šta će biti... Ovo je sve top, samo nastavite - rekao je Dača.

- Ko zna šta vi pričate tamo? Šta si rekao, ko je Kačavenda 1? - upitao je Alibaba.

- Nisam dobio to pitanje - rekao je Dača.

Kod Darka je stigla i Vanja Prodanović, koja je progovorila o odnosu sa Đukićem, ali i o njegovom priznanju da mu se dopada Teodora.

- Šta se dešava sa tobom i Filipom? - pitao je Darko.

- Pukla tikva pre nego što je počela. Tako sam bila srećna kad sam ga odbila poslednji put, ali na kraju to nije bilo tako. Nastavljam kao do sad, bez plana idem kroz život. Meni je Filip stvarno simpatija, toliko mi je duhovit i harizmatičan. On je tako lud i harizmatičan, presladak i presmešan. Meni je drago da ga gledam, zanimljivo mi je da mi je neko simpatičan - govorila je Vanja.

- Je l' si primetila da se gleda sa Teodorom? - dodao je Darko.

- Ne, jer sam gledam njega. Ja sam kao Luka, moj čovek ili Bebica. Ja ću njemu da budem podrška, ako se nešto desi prva ću da doletim da ga utešim. Mogu da se positovetim sa njom, mislim da smo devojke koje vole pažnju. Bebica i ona predivno funkcionišu, ne vidim tu nikakve probleme, ali mi kao dva šablona ne idu nikako. Demantovali su me jer se vole, ali ne mogu da ih povežem - rekla je Vanja.

Jovana Tomić Matora, ovoga puta rešila je da ne štedi, te je tako oplela i po Aneli, ali i po Neriju.

- Kako ti se čine sinoćne nominacije? - upitao je Darko.

- Sestrić je uvalio tetki, tetka je uvalila sestriću, ali para vrti gde burgija neće. Malo se miri sa Lukom, malo neće onda malo laže Asmin, pa malo laže ona. Takmičari su se opredelile za stranu, otkad je Aneli ušla imamo kompletirano ko voli, a ko ne Asminu. Ja se nisam opredelila jer ne verujem ni jednom ni drugom. Mnogo su dvolični svi redom, ne znam kako neko ko je manipulator, neko ko je ubio vrata i tako dalje, pa kako ljudi mogu da sede s njim? Aneli mi je rekla da je napolju sve videla, da je on pisao podršci sve i da nije ni čudno što Biljana ima takvo mišljenje njoj obzirom šta je Luka pisao podršci. Rekla mi je da ga je podrška naterala da veri Aneli, sve mi je iskreno rekla i otvorila se - otkriva Matora.

Nakon što je završio sa intervjuima, Darko je otišao u izolaciju po nominovane takmičare, te su se tako uputili ka diskoteci. Oni su u diskoteci igrali igricu u kojoj su pobedniku duplirani glasovi, a nakon što je Piksi odneo pobedu, njemu su duplirani glasovi, ali mu ni to nije pomoglo, te je tako Piksi izbačen ove nedelje iz Elite 9.

Lepi Mića je odmah po izbacivanju započeo svoju Igru istine, te je tako jedno od pitanja postavio Neriju.

- Nerio da možeš da biraš, da li bi izabrao iskreno pokajanje svoje majke i pomirenje sa njom ili svadbu sa Hanom? - upitao je Mića.

- Da mogu da biram izabrao bih svadbu sa Hanom jer mislim da se Sita neće nikada iskreno pokajati - rekao je Nerio.

Jedno od sledećih pitanja Mića je postavio Aneli, te je nastao opšti haos za crnim stolom.

- Koliko ti je stalo do odnosa sa Lukom i da li imaš neke osećanja prema njemu? Da li koketiraš sa Janjušem? - pitao je Lepi Mića.

- Ne koketiram, Janjuš i ja nećemo imati komunikaciju. Stalno mi je do Luke, volim ga, ali pred nama je devet meseci i ne znam šta će da se desi. Luka i ja ćemo se verovatno pomiriti. Mi smo se zagrlili, tu smo jedno za drugo i nadam se da ćemo ovo da izguramo - govorila je Aneli.

- Njihov odnos da je toliko jak ne bi postojao niko na svetu da može da vas poremeti da izdržite devet godina, a ne devet meseci. Aneli i ja smo malopre pričali u izolaciji, a ako ti ne želiš da imamo komunikaciju, a nemoj da mi dobacuješ - pričao je Janjuš.

Usred Igre istine došlo je do suočavanja između Aneli i Asmina, te su tako dogovorili poligraf, pa potom i DNK test za malu Noru.

- Idemo zajedno na poligraf, pa DNK je l' ti jasno? - upitala je Aneli.

- Nije - rekao je Asmin.

- Idemo po tri pitanja - rekla je Aneli.

- Idemo po deset pitanja, ti plaćaš - rekao je Asmin.

- Ne, ne ti si milioner - rekla je Aneli.

- Ne, ti plaćaš - rekao je Asmin.

Veza Aneli i Luke u petak je doživela krah kad su jedno drugom svašta rekli u lice. Međutim, iako su se žestoko svađali danima, izgleda da su preko teših prozivki olako prešli. Njih dvoje su zajedno legli u pabu, a onda su se zavukli pod jorgan i po svemu sudeći očas posla rešili probleme.

Autor: Nikola Žugić