Pogledajte fotografiju Boginjih roditelja, priča o njenoj majci koja je UMRLA dok je rađala LEDI KRV U ŽILAMA: Teško vas je gledati na samo par izbledelih i pocepanih slika (FOTO)

Nikoga ne ostavlja ravnodušnim!

Tanja Stijelja, naciji poznatija kao Boginja, postala je veoma slavna tiktokerka koja svojim intringantim, ali i pomalo škaljivim, lajvovima, privlači ogromnu pažnju javnosti. Naime, ona je rešila da svoju sreću okuša i u rijalitiju, a malo ko zna da se iza njenog osmeha krije ozbiljna tuga.

Kako je i sama ispričala, ostala je bez oba roditelja. Naime, njenog oca i dedu raznela je granata, dok je njena majka preminula na porođaju, tačnije, dok je rađala nju. Ona je sinoć, tokom emisije "Izbacivanje", ogolila dušu do koske, te je otkrila cimerima o čemu je reč.

- Mnogo teško, nisam osetila tu roditeljsku ljubav. Niko ne može da zameni mamu i tatu i to je posebna ljubav, ali eto. Moji roditelji su živeli u Hrvatskoj i bio je rat, moja sestra i moja mama, a ona je bila trudna sa mnom. Bežali su od rata i strpali su ih u neku osobu, pala je granata i ništa od njih nije ostalo, tada su mi preminuli tata i deda, a mama nije mogla da izdrži tu bol i patnju i dan kada se porodila tada je i umrla. Kako sam živela, bolje da me nije rodila. Čula sam da su oni bili baš zaljubljeni par i da niko nikad nije video takvu ljubav, baš su se voleli. Imala sam jednu sliku od roditelja i ne znam da li mi je neko uzeo ili sam je izgubila, ali nemam je više - rekla je Boginja.

Ekipa portala Pink.rs na njenom Fejsbuk nalogu pronašla je fotografiju njenih roditelja, ispod koje je Boginja imala veoma emotivno obraćanje, koje nikoga, ali nikoga, nije ostavilo ravnodušnim.

- Peti avgust. Kao što vi slavite i niko vam to ne brani, tako i ja imam pravo kao jedno dete kome su roditelji oduzeti na najstrašniji način, da im kažem par reči...Iako me ne čujete, iako me ne znate, iako me niste videli, osetili, poljubili, pomazili, dočekali moj prvi zub, moj prvi rođendan, moje prve pokrete, moj polazak u prvi razred kao svaki roditelj koji isprati svoje dete u školu, moje punoletstvo, moje celokupno odrastanje, da vam napišem kada već ne mogu da vam kažem, da sam ja jako ponosna što sam vaše dete. Hvala vam što ste me doneli na ovaj svet, hvala vam što sam videla šta je život, hvala vam što sam videla šta je borba za i kroz život, hvala vam što ste mi podarili život, hvala vam što ste mi dali brata i sestru, hvala vam na svemu i ako se nismo nikada dodirnuli niti videli tako je Bog hteo... Nisam stala zbog vas, nisam pala zbog vas, držim se jače nego ikada zbog vas, živim zbog vas, niko mi ništa ne može zato što me vi čuvate jače od svih koji su ikada hteli da padnem, da pokleknem, teško mi je bez reči MAMA! TATA! Teško je živeti bez vas, teško je ne čestitati 8. mart, teško je reći sutra mom detetu gde su im baba i deda, teško je vas gledati samo na par slika izbledelih, polupocepanih, teško je ne baciti se u vaš zagrljaj iskren, težak je moj rođendan kada znam da si mi podarila mama život i napustila me, tata pusti ih da slave šta oni znaju šta je dete bez mame bez tate, šta oni znaju ko sam ja ko ste vi, šta oni znaju kako je meni sada... Dete bez roditelja nije siroče već jak čovek! Patnja, bol, suze, nepravda ceo život zbog vas. Oprosti im tata nisu znali šta rade, oprosti im mama što su nemoćni. Vidimo se mi, nije ovo kraj... - napisala je Boginja na svom Fejsbuk nalogu.

Takođe, Boginja je podelila gostovanje jednog čoveka na Pink televiziji, u kom upravo on govori o njenim roditeljima, tačnije majci, koja je preminula dok ju je rađala. Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić