VREME JE ZA PAKLENU NEDELJU! Piksi zakuvao čorbu, evo ko je ove nedelje VOĐA U ELITI 9!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ostali šokirani!

Mladen Stojanović Piksi rano jutros je izbačen odlukom glasova publike, te je tako poslao pismo učesnicima u kom je imenovala novog vođu, a koje pročitao Marko Janjušević Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko se sa vama proveo devet meseci, ni pakao mu neće teško pasti. Šalim se, novi vođa je pukovnik, ljubi brat - pročitao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Želim da pozdravim Piksija, da mu se zahvalim na poverenju, želim da pozdravim Stefana Karića, Osmana Karića i Tinu - rekao je Milan Stojičković.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

