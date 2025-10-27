AKTUELNO

PRE TAČNO 22 MESECA SAHRANJEN JE JANJUŠEV BRAT! Prijepolje bilo zavijeno u crno, Janjuš kukao na sav glas: Gde ćeš, mali brate moj, nemojte ga zakopavati

Foto: Pink.rs, Instagram.com

27. decembra 2023. godine, sahranjen je Mihailo Janjušević, rođeni brat Marka Janjuševića Janjuša, aktuelnog učesnika "Elite 9", a danas se navršava 22 meseca od sahrane!

Pre dve godine, 25. decembar 2023. godine porodica Janjušević pamtiće kao najbolniji u svom životu. Samo saznanje da se njihov rođak Mihailo Janjušević obesio, tačnije, da je oduzeo sebi život, totalno im je razorilo srca, pa i aktuelnom učesniku "Elite 9", Marku Janjuševiću Janjušu, njegovom bratu.

Foto: TV Pink Printscreen

Ekipa portala Pink.rs našla se u Janjuševom rodnom Prijepolju, gde danas počiva mladi Mihajlo, pa i na mestu gde je sahranjen. Naime, kuća je bila zavijena u crno, muk i suze u domu Janjuševića pred sahranu Mihaila. Kako smo tada pisali, u Janjuševoj porodičnoj kući zbog tragičnog događaja pojavila se hitna pomoć koja je morala da ukaže pomoć njegovoj majci, jer joj je iznenada pozlilo pred sahranu sina Mihaila.

Foto: Pink.rs, INSTAGRAM.COM/JANNMIHA

Pre nego što je kovčeg spušten, Marko Janjušević se oprostio potresnim rečima od brata, a onda skrhan bolom legao na kovčeg i neutešno ga dozivao.

- Gde ćeš, mali brate moj, nemojte ga zakopavati - kukao je Janjuš nad grobom brata, dok su spuštali njegov kovčeg.

Njegova supruga Ena je pokušala da ga uteši i sklanjala ga je sa kovčega! Govor je održala i majka koja je jedva izustila potresne reči! Na gradskom groblju se okupio veliki broj prijatečja, rođaka, a od poznatih lica videli smo Mikicu Bojanića, Janjuševog prijatelja iz rijalitija.

Foto: Pink.rs, Instagram.com

Mihailo Janjušević pronađen je mrtav 25. decembra 2023. godine. Prema prvim, tada nezvaničnim informacijama, sumnjalo se na samoubistvo, što je kasnije i potvrđeno - Mihailo je sebi oduzeo život vešanjem, u 27. godini. Nakon samo dva dana, 27. decembra, najmlađi od trojice braće Janjuševića sahranjen je u rodnom gradu u Prijepolju, a sahrani su prisustvovali porodica, prijatelji, sugrađani.

Mihailo je, inače, bio zapažen na društvenim mrežama - bio je zaposlen u jednoj IT kompaniji, bavio se i modelingom, a bio je i zaljubljenik u teretanu. Na mrežama se spekulisalo da je Mihailo sebi oduzeo život zbog sajber nasilja koje je doživljavao na društvenim mrežama, međutim njegov brat Marko demantovao je ove navode, budući da nisu poznati jasni razlozi zbog kojih je digao ruku na sebe. Kako je Janjuš ispričao, njegov najmlađi brat nije ostavio oproštajno pismo, a poslednja poruka koju je poslao bila je upućena majci - emotikon srca.

Foto: PINK.RS/N. Brajović/INSTAGRAM.COM/JANNMIHA/Pink.rs/Z. Veljković

