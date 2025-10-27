Ovo mu nije trebalo jer... Nakon što su Terza i Dača zatresli zidove Odabranih i spomenuli je, oglasila se Sofija Janićijević, evo na čijoj je strani!

Ne štedi reči!

Tokom sinoćnje emisije "Izbacivanje" u Odabranima je došlo do žestokog verbalnog okršaja Borislava Terzića Terze i Dače Virijevića, u kom nisu štedeli reči. Naime, tokom ove svađe, Terza je spomenuo Sofiju Janićijević, svoju bivšu devojku, ističući da ga je Dača prošle sezone odvajao od nje, a kako je ovo izgledalo, pogledajte u nastavku:

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Sofijom, koja je dala svoj sud o ovoj svađi koja je zatresla zidove Odabranih.

- Kada Terza oseti nebitnost i manjak pažnje, on počne sa žestokim uvredama takmičara. Ovo mu zaista nije trebalo jer je Dača jako mlad, impulsivan i ne treba mu se uzeti za zlo. Što se tiče Terze i komentarisanja mene, ja sam njemu po njegovim rečima, bila druga devojka od 2019-te u koju se zaljubio, koja je najlepša. Kada su mi komentarisali zube jer nisu znali šta da komentarišu, on je skakao i branio ono što vidi svojim očima. Na meni je sve savršeno, a dušmanima je krivo i moraju nešto izmisliti kao što su mi istoriju izmislili bez dokaza, tako i zube koji se ne vide od usana, šta je sledeće videćemo - bilo je sve što je Sofija izjavila za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić