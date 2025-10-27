Onolika kuća, nema nikoga u njoj: Matora s knedlom u grlu progovorila o pokojnoj majci: Mi smo dva sata pričale, smejale se! (VIDEO)

Muk u dvorištu!

Jovana Tomić Matora sedela je potpuno utučena ispred paba sa Ivanom Marinkovićem, s obzirom na to da joj je majka preminula pre devet meseci, te se tako sada prisetila svega.

- Bože koja tuga kada sam otišla kući, onolika kuća, nema nikoga u njoj, a do juče Božić, slava...Zoran ne može ni da se snađe, on je najteže prihvatio, on je bio sa mamom. Učila sam ga da pali mašinu 40 i nešto godina...Kao da je želela da ja dođem kući. Mi smo dva sata pričale, smejale se, o svemu smo pričale, jedino mi je na kraju rekla: "Ne brinem za tebe, ti ćeš da se snađeš, gledaj kakav ti je brat, nemoj da ga ispustiš, on je navikao na mene", ne može, majka je - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić