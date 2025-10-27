AKTUELNO

Onolika kuća, nema nikoga u njoj: Matora s knedlom u grlu progovorila o pokojnoj majci: Mi smo dva sata pričale, smejale se! (VIDEO)

Muk u dvorištu!

Jovana Tomić Matora sedela je potpuno utučena ispred paba sa Ivanom Marinkovićem, s obzirom na to da joj je majka preminula pre devet meseci, te se tako sada prisetila svega.

Danas joj je najtužniji dan! Tačno devet meseci je prošlo otkako je Matoroj preminula majka, potpuno utučena sedi ispred paba (VIDEO)

- Bože koja tuga kada sam otišla kući, onolika kuća, nema nikoga u njoj, a do juče Božić, slava...Zoran ne može ni da se snađe, on je najteže prihvatio, on je bio sa mamom. Učila sam ga da pali mašinu 40 i nešto godina...Kao da je želela da ja dođem kući. Mi smo dva sata pričale, smejale se, o svemu smo pričale, jedino mi je na kraju rekla: "Ne brinem za tebe, ti ćeš da se snađeš, gledaj kakav ti je brat, nemoj da ga ispustiš, on je navikao na mene", ne može, majka je - rekla je Matora.

NACIJA JE OVO ČEKALA DVE GODINE! Aneli i Asmin rešili da odu na DNK i na POLIGRAF, ona se sakrila ispod bademantila od Janjuša, a tek da čujete kako j

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

