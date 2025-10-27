Hvala na svim humanitarnim akcijama za nas: Zorici se javno obratila deca iz Zvečanske, pola estrade čestitalo pevačici slavu - Na spisku Zorica i Kemiš, Vesna Zmijanac... (VIDEO)

Opa!

Jovana Tomić Matora pročitala je neke od čestitki koje su pristigle za Zoricu Marković za krsnu slavu, svetu Petku.

- Draga naša Zoko, želimo javno da ti se zahvalimo na humanitarnim koncertima i akcijama koje si često održavala za decu iz Zvečanske. Sa Ilijom smo u kontaktu, legendo naša, hvala ti na svemu što si omogućila, bolji život, edukaciju koja nas je napravila ljudima sada - pročitala je Matora.

- Za Zoricu Marković od Vesne Zmijanac. Draga moja Zoko, želim ti puno zdravlja, sreće i napretka. Izađi bre ženo što pre da spremamo sarmu za ovu našu decu i da ih ugojimo malo. Tvoj Ilija se nabildovao doduše, lovi ove nove pevačice. Cela estrada te gleda i podržava. Nije bitno šta se govori, već ko govori, nekadašnja cimerko i dugogodišnji prijatelju. Ljubim te puno, Vesna Zmijanac

- Majko, srećna slava, neka te sveta Petka čuva i svi sveti. Pomaže Bog svima vama, dobrodišli na slavu. Prijatno vam i ugodno bilo, kod kuće je sve u najboljem redu, lokali rade punom parom. Vratio je novac i gospodin sa ožiljkom na licu, Pajče skače po dvorištu svaki put kada neko otvori kapiju, misleći da si ti. Volimo te najviše na svetu! Čestita ti Zlata Petrović slavu, pozdravila je Mikija i rekla: "Udri sine kao u ringu" - pročitala je Matora.

- Moj Ilija i svi moji, volim vas sve najviše na svetu - rekla je Zorica kroz suze.

- Od Zorice Brunclik i Kemiša. Draga naša Zoko, želimo da ti čestitamo slavu. Kemiš i ja smo dobro, kao tinejdžeri ako nam veruješ. Volimo kada motivima i istinom gađaš u metu, treba da bude sramota one koji čoporativno napadaju jednu ženu, jednu majku i jednu veličinu. Kolege su na tvojoj strani, imaš pozdrave i čestitke od Šerifa Konjevića, prijatelja i svih - pročitala je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić