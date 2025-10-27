Ne podržavam njeno ponašanje, ali... Prvo oglašavanje Sarine majke nakon što je ušla nu vezu s Luksom, evo šta misli o ''SEDMOM ZETU''!

Bez dlake na jeziku!

Sara Stojanović, aktuelna učesnica "Elite 9", od samog početka rijalitija privukla je ogromnu pažnju javnosti kada je ušla u vezu sa Ivanom Marinkovićem, ali i kada je otkrila da se u rijalitiju nalaze tri njena bivša dečka.

Pored toga, Sara je svakodnevno menjala svoje izjave, te je tako izrazila simpatije i prema Asminu Durdžiću, ali i prema Bori Terziću. I pored svih ovih muškaraca, Sarino srce ipak je pripalo Saletu Luksu, te se tako neprestano ljube i ne odvajaju se otkako su uplovili u vezu.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa njenom majkom, Miroslavom, koja je dala izjavu za naš portal i dala svoj sud o novoj vezi svoje ćerke.

- Njen ulazak u vezu je pretpostavljam u njenoj glavi jedini način da stane na put svim poniženjima i uvredama koje doživljava prvenstveno od strane ,,muškaraca" koje poznaje iz spoljnjeg sveta. Odatle i sva njena nazovimo ,,sviđanja" u kući, jednostavno ona misli da će je partner zaštititi.Moja je krivica jer je napolju bila zaštićena i ušuškana, naviknuta samo na lepo i da je centar sveta. Ne podržavam njeno ponašanje i postupke ali sam majka i na prvom mestu mi je da je ona dobro. Ne vidim perspektivu ni za ovu niti neku drugu vezu u rijalitiju kada je Sara u pitanju jer znam kome napolju idu njene misli - rekla je Sarina majka u izjavi za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić