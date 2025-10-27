Ja živim za dan da opet postanem otac i da sve nadoknadim: Luka otvorio Aneli dušu o njihovoj bebi, zajedničkim snagama priželjkuju ćerku (VIDEO)

Iskreni do koske!

Aneli Ahmić i Luka Vujović sve vreme su se mazili i grlili i nisu se odvajali, te su tako započeli razgovor o pinovi.

- 2026. godina zatrudnećeš, pamti moje reči - rekao je Luka.

- Meni 2026. godine sve ide na bolje, sve loše što je bilo, sve skače - rekla je Aneli.

- Častiću te numerologe koliko hoćeš - rekao je Luka, a onda je dodao:

- Meni su rekli da kada sam izašao, da će mi trebati tri godine da stanem na noge, izašao sam 2023. godine...Rekla mi je ona žena da će mi 2026. godina bila najsrećnija, onaj gore zna da nagradi. Ja živim za dan da opet postanem otac i da sve nadoknadim - rekao je Luka.

- Dobro da, ono što si propustio - rekla je Aneli.

- Od prve do četvrte godine se nisam odvajao od Noe...Moja životna želja je da imam ćerku - rekao je Vujović.

Autor: Nikola Žugić