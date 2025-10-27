AKTUELNO

Zadruga

RASULA SE U KOMADE! Zorica zaplakala na prvi takt pesme posvećene sinu: Kaži svima Ilija, da je majka ZA TEBE ŽIVELA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink

Muk!

Nakon što su odigrali kolo, Zorica Marković i učesnici zajedno su se vratili u Dubiozu, a ovom prilikom, pevačica je u momentu sela, kada je začula svoju numeru.

Maja BAULJA I ĆARLIJA! Popela se na stolicu, prekrstila Janjuša, pa pokazala vitku liniju (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, reč je o pesmi "Sine Ilija" koju je posvetila svom nasledniku, te je tako sela i zaplakala čim je čula tekst, a učesnici su se okupili oko nje, te su je tako utešili, ali i čestitali na pesmi i velikoj karijeri.

Ja živim za dan da opet postanem otac i da sve nadoknadim: Luka otvorio Aneli dušu o njihovoj bebi, zajedničkim snagama priželjkuju ćerku (VIDEO)

- Kaži svima, Ilija, suzo moja jedina, da je majka, da je majka za tebe živela. Da sam, sine, da sam, sinе, za tebe živela - glasi tekst pesme.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

