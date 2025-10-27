RASULA SE U KOMADE! Zorica zaplakala na prvi takt pesme posvećene sinu: Kaži svima Ilija, da je majka ZA TEBE ŽIVELA (VIDEO)

Muk!

Nakon što su odigrali kolo, Zorica Marković i učesnici zajedno su se vratili u Dubiozu, a ovom prilikom, pevačica je u momentu sela, kada je začula svoju numeru.

Naime, reč je o pesmi "Sine Ilija" koju je posvetila svom nasledniku, te je tako sela i zaplakala čim je čula tekst, a učesnici su se okupili oko nje, te su je tako utešili, ali i čestitali na pesmi i velikoj karijeri.

- Kaži svima, Ilija, suzo moja jedina, da je majka, da je majka za tebe živela. Da sam, sine, da sam, sinе, za tebe živela - glasi tekst pesme.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić