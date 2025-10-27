VEČE PUNO NOVIH HIT-PESAMA I PRIČA KOJE NE MOŽETE DA ZABORAVITE! ‘Ami G Show’ okuplja face koje će vas držati prikovane za velike ekrane!

Ivana Selakov, Gastoz, Vanja Mijatović, Nadežda Biljić, Milan Ponjević, kao i dve Kineskinje - Eva i Deni garantuju spektakl.

U utorak 28. novembra u najgledanijoj late night emisiji "Ami G Show" u dobro poznatom terminu– uživo od 22 časa na TV PINK, autor i voditelj Ognjen Amidžić okupio je neverovatnu ekipu gostiju koja garantuje odličnu zabavu kraj velikih ekrana. U studiju u Šimanovcima rame uz rame naćiće se Ivana Selakov, Gastoz, Vanja Mijatović, Nadežda Biljić, Milan Ponjević, kao i dve Kineskinje koji domaći pratioci na Tik-Toku i Instagramu obožavaju.

Ona pleni glasom i stasom, dobre pesme su joj zaštitni znak, a od skandala se drži podalje. Ona je Ivana Selakov i dolazi kod Ognjena da podeli divne vesti. Povodom 20 godina uspešne karijere, Ivana početkom novembra održaće prvi solistički koncert u Beogradu. TV PINK gledaocima podeliće impresije sa priprema za ovaj veliki i za nju značajan događaj i otkriti da će koncert biti ispunjen emocijama,dobrom muzikom, a tu su i gosti iznenađenja.

Nenad Marinković Gastoz, nekrunisani kraj rijaliti formata, pobednik “Elite 8” sa popularnom pevačicom Vanjom Mijatović pre pet godina izbacio je hit numeru. Nakon izlaska iz rijalitija, poželeo je da se vrati muzici i da sa Vanjom uradi duet koji nosi poruku o ljubavi, promenama i novom početku. Gastoz i Vanja u studiju u Šimanovcima govoriće o njihovoj novoj pesmi, videu koji su snimili, napraviće paralelu između nekadašnje numere i sadašnje – kao i koliko su oboje i muzički i kao ljudi stasali u tom periodu.

Pevačicu Nadeždu Biljić dugo nismo videli u tako glamuroznom izdanju, kao kada je skoro publikovala set fotografija gde deluje nikada zanosnije. Ono što znamo jeste da Nadežda želi da najavi novu numeru podnazivom “20 godina čekam”, a mi čekamo da li će njen moćni vokal novu pesmu predvoriti u hit. Nadežda će Ognjenu ispričati sve snimanju ove numere, a Gastozu otkriti tajnu za uspešnu vezu kada se svetla rijalitija ugase.

Milan Ponjević, glumac u filmovima za odrasle - trenutno važi za najpoznatijeg predstavnika ove profesije iz Srbije. Lanmi Miami, kako mu je umetničko ime, svoju karijeru gradi u Americi – a kod Ognjena u studio dolazi da skloni sve tabue. On će iskreno govoriti o izazovima svog poziva, kako supruga reaguje na njegovu profesiju. Otvoreno, bez ustručavanja i s dozom humora, Milan će podeliti svoju priču iz ugla koji retko imamo priliku da čujemo.

Specijalne gošće u najgledanijem late night show-u biće Instagram i Tik-Tok senzacije. Eva i Deni Jang –popularne Kineskinje koje vladaju mrežama i na jedan sasvim novi način prezentuju auto opremu.

Neverovatna noć je pred nama. Ognjenovi gosti obećavaju dobru pesmu i zabavne razgovore koji će osvežiti ovaj utorak veče. Naravno, tu su i neizostavne igrice – te je dobar provod zasigurno zagarantovan. Ne propustite najnoviji “Ami G Show” ovog utorka u 22h samo na TV PINK.

Autor: S.Paunović