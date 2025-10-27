Iskren do koske!
Takmičari "Elite" danas imaju zadatak da glasaju za tri osobe koje su ih najviše razočarale. Ovonedeljni vođa Milan Stojičković dao je reč Luki Vujoviću.
- Na prvom mestu je Lepi Mića jer misli da Aneli i Asmin treba da se izmire. Drugo mesto je Aneli Ahmić jer nije saslušala moju stranu priče nego radila šta je radila. Treće mesto je Terza je rje moj drug, a ja nikad ne bih stao na stranu njegove verenice, pa i sve da je 100% u pravu - govorio je Luka.
- Treba si da navedeš prvo Filipa sa kojim se družiš 30 godina - rekao je Terza.
- I Filip i Terza - poručio je Vujović.
- Rekao sam da neću da spominjem Aneli, niti da ću da joj dobacujem, ali moram da kažem da si me razočarala. Razočarala si me još u sedmici kad nisi ni u jednom trenutku sela da porazgovaraš sa mnom i dao kao ljudi od skoro 40 godina porazgovaramo i vidimo šta ćemo i vidimo šta je pametno za nas, a ti si pričala sa nebitnim ljudima koji te sad ne j*bu 5%. Razočarala si me sad kad si ušla, razočarala si me i kad si izašla. Bilo ti je preče da ideš na TikTok, letovanja, a ne da rešiš nešto što ti je bitno, a ne da maltretiraš i dodaješ da se priča o nekim stvarima. Razočarala si me jer mislim da koliko god da se šalim, mislim da ima dosta istine kad pričam sa tobom, a ti hoćeš da kažeš da sam ti nebitan. Nemaš m*da, kao što nikad nisi ni imala, a mislio sam da imaš jer si dosta stvari prošla, a nemaš m*da da kažeš Luki da to nije to i na silu si u odnosu sa njim, čovekom koji te voli i koji te stvarno poštuje - rekao je Janjuš.
- Ispoštuj moj dečka i nemoj da mi se obraćaš - dodala je Aneli.
- Ti pokušavaš mene da svađaš sa Asminom i pričaš kako mi ne smemo jedno drugome da kažemo ništa. Ti meni daješ povoda, a ja sam slobodan muškarac. Ti si slobodna bila do juče, a da sam znao da ste se pomirili ja ne bih ni dolazio kod tebe u izolaciju - govorio je on.
- Stojim iza toga da nemamo komunikaciju zbog mog dečka. Nisi mi ništa napravio da bih se vređala sa tobom - dodala je Aneli.
- Što si me vređala ovih dana? - pitao je Janjuš.
- Jer si me hvatao za obraz - rekla je Ahmićeva.
- Je l' si mi dala povoda? - pitao je on.
- Neću da komentarišem - odbrusila je Aneli.
- Druga mesto je Dušica, baš si me razočarala jer sam mislio da si drugačija, a ti ne znaš jednu rečenicu da kažeš. Ti najgore vređaš i nisku udaraš. Treće mesto je Luka, a samo za jedno ću da ga osudim, a to je da ti sebi ne smeš da dozvoliš da bilo kome psuješ decu ovde. To je nešto najgore što ovde postoji da se kaže i nikad ne bih očekivao da ćeš ti to da kažeš. Nekome da kažeš u lice da ćeš da mu j*beš decu koja imaju 10 godina, za mene nije korektno i treba da se izviniš. Ja sam od tebe imao gori bes, bio luđi, ali nikome nisam uvredio decu - govorio je Janjuš.
- Ja sam se izvinio Mileni, Bebici sam seisto izvinio. Prošli sezone znaju učesnici da nikome nisam uzeo maloletnu decu u usta - dodao je Luka.
