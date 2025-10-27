Spreman sam da oprostim sve: Alibaba pokušao da spusti loptu sa Aneli! Ogolio dušu pred svima, ona ponovo urliče i žestoko ga vređa! (VIDEO)

Takmičari "Elite" danas imaju zadatak da glasaju za tri osobe koje su ih najviše razočarale. Ovonedeljni vođa Milan Stojičković dao je reč Asminu Durdžiću.

- Može da me razočara samo neko koga volim, a nikog ne volim i ja sam sam sebe razočarao. Prvo mesto će da bude Sunčica, pomagao sam, galamio, davao hranu, pa sam napao i Ivana Marinkovića zbog nje. Drugo mesto je Lepi Mića jer smatram da je čovek sa stavom i karakterom, brani neke stvari, a smatram da to ne bi dozvolio svom sinu i ćerki. Ti kad nešto pričaš si 100% u pravu, a za stolom nešto kontra braniš i to mi ne ide uz tebe. Broj tri ću da navedem Aneli jer je prodala svoje dete i mene u "Eliti 7" i što si slagala 90% stvari. Nisi razočarala i prodala samo mene, nego u ljude iz Linca koje poznaješ. Ja sam prvi imao stav da si osoba koja nikad ne laže, mislili smo da si žena mangup, a kad si ušla i počela to da pričaš svi su me zvali i niko ne bi mogao da veruje šta pričaš. Ja bih tebi možda sve oprostio, bio spreman da te nikad ne uvredim. Video sam kako Luka pati, nikad neću da komentarišem vašu vezu, a tebe hoću sve dok ne uradim DNK test. Ja bih možda bio spreman da oprostim sve, spustim loptu, imam sa tobom komunikaciju zbog Nore, ali kad mi priznaš zbog čega si uradila neke stvari. Ne mora da bude za crnim stolom, može da bude u četiri oka. Želim da znam da li si sve sama radila ili je neko na tebe uticao. Stvari koje me zanimaju ću da te pitam u četiri oka. Ja sam srećan kad imaš dobrog momka, za mene Luka nije dobar momak u nekim situacijama, u nekima jeste. Prema tebi nemam emocije, želim ti sve najgore, žao mi je kad te blate i kad plačeš. Treba da shvatiš da bih ti bio drug da nisi uradio stvari koje si uradila - govorio je Asmin.

- Šta sam uradila? Ti si mene prevario - dodala je Aneli.

- Ti si se meni umešala u vezu - rekao je Durdžić.

- Smeće jedno i džukelo. Priznaj da si hteo da mi se vratiš kad si se vraćao iz Majamija - urlala je Aneli.

Autor: A. Nikolić