Miljana napravila haos u Beloj kući: Svima sasula brutalnu istinu u lice, Aneli skočila kao oparena i optužila je da Željka koristi samo za rijaliti! (VIDEO)

Drama

Takmičari "Elite" danas imaju zadatak da glasaju za tri osobe koje su ih najviše razočarale. Ovonedeljni vođa Milan Stojičković dao je reč Miljani Kulić.

- Prva osoba koja me je razočarala je Anđelo Ranković. Zaista nisam očekivala to od njega, zna da je Miljana luda kad je porodica u pitanju, ali mi je u ovoj sezoni novac prioritet i nikog neću da taknem. anđelo, cenim tvoje mišljenje, veza ti ne treba, ali ti ne treba ni čopor, a ni krdo. Luka, ti si svom ocu obećao da si raskrstio odnos, a onda si se pomirio nakon dva dana. Tako da moja najveća razočaranja su Anđelo, Aneli i Luka. Luka je razoačrao ova koji je oboleo od raka i on sad gleda sve ovo. Aneli, nećeš spinovati priču sa odnosa Asmina i tebe tako što si se pomirila sa Lukom. Biće pitanja, komentarisaće se - govorila je Miljana.

- Pozdrav za Željka, ovo govori kakva je Miljana majka i da je Željka koristila za rijaliti. Koristila je Ivana, dovodila je Željka ovdem sve je koristila. Ti podržavaš čoveka koji ne mari za svoje dete - dodala je Aneli.

- Ja sam ovde najinteligentnija i pametnija - dodala je Miljana,.

- Broj jedan je Anđelo koji mi nije namazao humus juče. Dača koji je koristio moje mirise za svoje smrdljive posteljice. Broj tri Asmin koji nema komunikaciju sa mnom, kupuje po 40 sokova, a onda mi sinoć traži pola - rekla je Milena.

- Sram te bilo, babuskero stara - dodao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić