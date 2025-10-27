Karambol u programu uživo: Obezbeđenje hitno reagovalo zbog Miljane i Aneli, sevaju najgnusnije prozivke i psovke! (VIDEO)

AKTUELNO

Karambol u Beloj kući!

Takmičari "Elite" danas imaju zadatak da glasaju za tri osobe koje su ih najviše razočarale. Ovonedeljni vođa Milan Stojičković dao je reč Borislavu Terziću Terzi.

Miljana napravila haos u Beloj kući: Svima sasula brutalnu istinu u lice, Aneli skočila kao oparena i optužila je da Željka koristi samo za rijaliti!

- Prvo mesto Ilija Pečenica. Znam sa kim se družiš i sa kakvim ljudima, poznatim ličnostima, znam kako se ponašaš, a ovde ti zameram jer ne iznosiš svoje mišljenje. Druga osoba je Sara jer si mi spominjala dete kad smo ušli u sukob, a ja sam ti to oprostio. Treća osoba je Dušica koja je Boginju nisko udarala, a kad bude čula njenu životnu priču neće joj biti dobro - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Sastank je prekinuo žestoki sukob Miljane Kulić sa Lukom Vujovićem i Aneli Ahmić. Oni su se najstrašnije vređali, a Asmin Durdžić je uleteo da ih smiruje.

Brutalno rešetanje: Uroš Stanić u jednom dahu demolirao Luku! Brutalnu isitinu mu sasuo u lice, pa Aneli podsetio na rane radove (VIDEO)

- Dr*ljo, mama ti je napolju, k*rvo raspala. Mamu ti j*bem, k*rvo jedna. Gde si ti Marija, dr*ljo? - urlala je Aneli.

- Gde ti je Grofica? Nerio je sve pričao. Sestra ti je k*rvo kao i ti - dodala je Miljana.

- Svi ti se raspadaju, tata ti je alkoholičar, mama k*rva i j*bao ju je Bebica - nastavila je Ahmićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

