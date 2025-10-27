ANELI JE TVOJA ŽRTVA, UNIŠTILA SI JE! Alibabina majka Mevlida očitala lekciju Siti: Najveće si ZLO, od tri muža NIJEDNOG NEMAŠ!

Već tri godine traje medijski rat porodica Ahmić i Durdžić, a sve se produbilo otkako su bivši supružnici Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Alibaba postali učesnici aktuelne "Elite 9".

Asminovi roditelji Mustafa i Mevlida u žestokom su konfliktu sa Sitom i Jasnom Groficom, Anelinom sestrom i majkom, a sada je nova objava na Durdžićevom Fesjbuk profilu privukla veliku pažnju.

Naime, nakon brojnih Sitinih prozivki, Mustafa je objavio Mevlidin odgovor njoj.

- Sita, moja deca imaju sve troje svoj život i svoje plate, a ti i tvoji nemaju ništa. Skupljate pomoć po internetu, svog sina nisi odgajala ti, nego baka Neriova koja je preminula (tako je sam on potvrdio). Moje ćerke nigde i niko nije video polne organe, a tvoj kruži na sve i jednom portalu. Moji ne kradu jedni od drugih da prodaju od braće ili sestre auta kao ti. Ti si svoju sestru uništila, nameštala si je na sve moguće krimi poslove da vama, kao i njenoj porodici, ne fali. Ona vas izdržava jadna i dan danas, a meni je Aneli jako žao jer je Aneli potčinjena tebi i tvoja je žrtva - počela je Mevlida svoje obraćanje Siti.

- Dok sam ti slala pare i molila Mustafu da vam se smiluje nisi me nazivala metlom. Sita, nisam ja došla u tvoju porodicu i pokrala pare, nego je tvoja familija došla u moju porodicu i pokrala pare. Te firme što objavljuješ su ogledalo porodice Ahmić, a ne ogledalo porodice Durdžić. Sita, ti si najveće zlo šta si uradila svom sinu njegovoj ženi i njihovoj ćerki. Sita, kažeš da sam bila ljubavnica svom Mustafi, hvala Bogu samo nek nisam bila tuđim muževima i tatama od tuđe dece kao ti. Ja sa svojim Mustafom živim 40 godina u braku, a ti tri muža, pa nijednog nemaš! Svi pobegli, Sita - navela je Asminova majka.

- Što se tiče unucad da su u domu i da je to istina, što bi mene to bilo briga, gde im je mati i otac, nisu moji i Mustafini. Mi smo svoje sami pravili, rodili, hranili i odgajali, niko im nije ni obilčne bombone dao i nije bilo potrebe. Mustafa je radio i hranio svoju decu, nije prosio po internetu da mu ko šalje i daje pomoc. Svako nek svoje hrani i odgaja, ja kad bih tako primala tuđu decu imala bih punu kuću. Ja svoju unučad koje znam da mi je unuče, to dolazi kod mene koja me vole i zovu majkom, imaju sve od nas. Sita, pričaš šuplje priče, okreni se sebi i svojoj deci. Što kaže naš narod, gasi svoje gaće, nemoj tuđe i nemoj se boriti za anelinog partnera da li je on pravi otac ili nije, to ne bi trebalo biti tvoj problem. Okreni se na svog partnera sa kojim imaš decu da ti plaća alimentaciju, šta te briga Asmin, pobogu, brate. Sita, moli se bogu da ti Aneli halal da i manje radi sihre tuđim ljudima. Nađi sebi ako ikako možeš muža koji će biti samo tvoj, a ne da stalno ganjaš tuđe muževe.

Autor: D. T.