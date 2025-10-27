AKTUELNO

Domaći

Ponašaš se kao Asmin: Aneli dovela Luku do ludila, urliče na nju iz petnih žila pred punom sobom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mir nije dugo trajao!

Luka Vujović poludeo je jer Aneli Ahmić šuruje sa Urošem Stanićem, kako bi nervirala Marka Janjuševića Janjuša i Milenu Kačavendu, pa je na nju počeo da urla pred punom sobom.

- On mene provocira svaki dan, šta ti je radio napolju i pričao za porodicu, a ti se sprdaš sa njim - besneo je Luka.

pročitajte još

ANELI JE TVOJA ŽRTVA, UNIŠTILA SI JE! Alibabina majka Mevlida očitala lekciju Siti: Najveće si ZLO, od tri muža NIJEDNOG NEMAŠ!

- Ti se sad dereš pred sobom? - pitala je Aneli.

- Nemoj ja da ti se zakačim za vrat jer ti ja nisam Asmin, ima da ti polomim krevet kao prošle godine i nećeš imati gde da spavaš - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prestani - dodala je Aneli.

pročitajte još

Najbolji si momak na svetu, bićeš mi najveća ljubav: Sara pred svima priznala koliko je luda za Luksom! (VIDEO)

- Ti nastavi - rekao je on.

- Ajde dođi, zašto radiš to? - pitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si kriva. Sad namesti krevet, sad neću da se pomerim - nastavio je Vujović.

- Sad se ponašaš kao Asmin - pričala je Aneli.

pročitajte još

NAPOLJU JE ISTA KAO I U RIJALITIJU! Lukina majka priznala kakve mu je scene Aneli priređivala: Vređala ga najstrašnije, a kad god bih ga zvala ona je.

- Evo ja ću da ti pomognem kad neče tvoj dečko - govorio je Uroš, a onda je pomogao Aneli da zategne krevet.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Novi karambol Ene i Peje: Letele stvari na sve strane, ona upalila brutalnu vređalicu! (VIDEO)

Domaći

Nova drama Anđele i Gastoza: Njoj pala roletna, besno ga oterala od sebe! (VIDEO)

Domaći

Pljušte teške provokacije: Žestok sukob Gastoza i Kadre izazvao muk u Eliti, ponovo otkopali ratne sekire! (VIDEO)

Domaći

Novi problemi Anđele i Gastoza: On neće ni da je pogleda, ona Sandri iznela sve detalje drame (VIDEO)

Zadruga

Gastoz doživeo pomračenje! Izleteo iz Bele kuće i zaurlao iz petnih žila, Anđela ga dovela do ludila! (VIDEO)

Zadruga

'REKAO SI DA ME NEĆEŠ VREĐATI' Janjuš i Aneli ponovo zaratili! Košarkaš prekršio svoje obećanje, pa osuo paljbu po Ahmićevoj: Popeo joj se na d*pe da