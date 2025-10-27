Ponašaš se kao Asmin: Aneli dovela Luku do ludila, urliče na nju iz petnih žila pred punom sobom! (VIDEO)

Mir nije dugo trajao!

Luka Vujović poludeo je jer Aneli Ahmić šuruje sa Urošem Stanićem, kako bi nervirala Marka Janjuševića Janjuša i Milenu Kačavendu, pa je na nju počeo da urla pred punom sobom.

- On mene provocira svaki dan, šta ti je radio napolju i pričao za porodicu, a ti se sprdaš sa njim - besneo je Luka.

- Ti se sad dereš pred sobom? - pitala je Aneli.

- Nemoj ja da ti se zakačim za vrat jer ti ja nisam Asmin, ima da ti polomim krevet kao prošle godine i nećeš imati gde da spavaš - govorio je Luka.

- Prestani - dodala je Aneli.

- Ti nastavi - rekao je on.

- Ajde dođi, zašto radiš to? - pitala je Aneli.

- Ti si kriva. Sad namesti krevet, sad neću da se pomerim - nastavio je Vujović.

- Sad se ponašaš kao Asmin - pričala je Aneli.

- Evo ja ću da ti pomognem kad neče tvoj dečko - govorio je Uroš, a onda je pomogao Aneli da zategne krevet.

Autor: A. Nikolić