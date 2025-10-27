Bajo priznao da su Luka i Aneli malu Noru koristili za marketing: Pink.rs u posedu njegovog razgovora sa Alibabom, ponovo dokazane Durdžićeve reči CRNO NA BELO! (VIDEO)

U video-snimku poslušajte o čemu su razgovarali Alibaba i Luka!

Asmin Durdžić sinoć je u "Šiša baru" rekao kako mu je otac Luke Vujovića, Bajo Vujović, u telefonskom razgovoru rekao da je Luka svog sina Nou ciljano poslao u Švajcarsku kako ga ne bi koristili za medije, dok su Aneli Ahmić i on to radili sa malom Norom.

Mi smo došli u posed video-snimka u kom Alibaba razgovara sa Bajom, gde se jasno čuje da mu je to rekao, kao i da je Lukin otac na sve moguće načine želeo da spreči sukob koji su imali i izgladi probleme.

- Sutra te ja zovem ujutru, mene ću Luka da zove rekao mi je. Ja ću da pričam sa Lukom, budite pravi muškarci, nađite se ili ne. Reci da nećeš da dozvoliš to jer si se čuo sa mnom i reci da me gotiviš - govorio je Baja.

- Da, ja sam čuo sve najbolje za tebe, pitaj i ti za mene. Ja tebe kad gledam gledam svog tatu jer sam i ja grešio. Prvo je meni pretio neki iz Beča, a to sam ignorisao - rekao je Asmin.

- Aneli da je prava i da ga voli izbrisala bi broj - rekao je Bajo.

- Ne bi kačila dete, dobi drugo dete, pa kači. Nije moje dete sprdnja za novine - dodao je Asmin.

- Što je ona svoje dete dovela u Beograd? Što je Luka poslao svoje dete kod majke? - pitao ja Bajo.

- Ona da reklamira, a on je pametan. Sad sam ušao u Bosnu - poručio je Asmin.

- I ja bih da mi je dete u pitanju. Ja ću to javno da kažem. Pričaću sutra sa tobom i Lukom, reći ću da imam dva sina, Asmina i Luku i braća ne mogu da se tuku. Dajem ti reč - govorio je Lukin otac.

- Idem za Bihać i dajem ti reč da ne mrdam nigde dok mi ti ne kažeš - dodao je Durdžić.

- Pričam sutra sa tobom i Lukom. Rekla je sestra da me zove sutra, neću da popustim. Bude li drugačije da ću da izađem u javnost, pa će Luka da vidi gde će biti. Ja hoću da on meni kaže. Mom Luki je Anelu odvratna bila, bila je sa Matejom... Video se sa Sitom i postao drugačiji. Luka je bio zaljubljen u Sandru, to normalno nije bilo - govorio je Bajo.

Ceo video snimak možete pogledati u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić