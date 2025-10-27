MOJA MAJKA JE MONSTRUM! Trese se Bela kuća: Luka se javno obratio Biljani, otpisao svoju porodicu, pa zauzeo stranu Ahmića (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku je emisija "Izbor potrčka i pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala poniženje koje je doživela od Luke Vujovića.

- Preplakala sam noć, on jedini može da me povredi jer ga volim. Ne mogu ga opravdati, ali me raspalakao i povredio. To me više povredilo nego ono za pare. Ja osećam da sam se ogrešila o njega, ali to me povredilo. On je rekao da nije tako mislio. Ne znam kako me prihvatio, ako je zbog deteta, ima i on sina. Dao je povoda i Baji. On će imati podršku Asmina kad mi to tako kaže. Oni rade kako njima odgovara i kako im je najbolje u momentu. Rekao mi je da nije to mislio, ali neka nam objasni. Ja njemu jesam opsovala da me boli ku*ac i za Biljanu, ali nikad nisam rekla da je ku*va - rekla je Aneli.

- Žena kaže da je Luka rekao da si vređala njegove sve i da nije mogao da se vidi sa Noom na sat vremena jer si pravila haos - rekao je Milan.

- Javno kažem da moja majka laže i da je najveći lažov. Za Novu godinu može da dođe i da mi to kaže u oči. Ona je monstrum koji laže - rekao je Luka.

- A kad Nerio kaže za svoju, onda verujete - rekla je Aneli.

- Gde je moj otac dva meseca i gde je moja majak dva meseca? Istina je da sam je ponizio, ali nisam to mislio. Mislio sam na celo dešavanje. Ja sam prihvatio celokupnu situaciju, to sam ti i rekao. Nikada nikome od fanova nisam ispričao - rekao je Luka.

- Slagao si da si slao sliku tebe i Nore - rekao je MIlan.

- To je moj život - rekao je Luka.

- Njoj odgovara da se potvrdi da sam ja to rekla da bih se ja oblatila. Njegova majka nije ispala korektna ni prema njemu. To potiče od Baje, jer je sa njim izgladila odonose - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić