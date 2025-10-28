AKTUELNO

Domaći

NAJGORA ŽENSKA OSOBA U ELITI! Bivša učesnica urnisala Saru Stojanović zbog Saleta Luksa: Dajte mi kesu za povraćanje, fuj!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Posle nekoliko neuspešnih ljubavnih izbora u "Eliti", Sara Stojanović skrasila se pre nekoliko dana kraj Saleta Luksa koji joj je vratio osmeh na lice, a brojni ukućani, ali i gledaoci, iznenađeni su ovim emotivnim odnosom.

I bivša učesnica "Elite" Lejdi Di šokirana je Sarinim ponašanjem i njenim ljubavnim izborom, o čemu se javno izjasnila na storiju na Instagramu.

Foto: RED TV Printscreen

- Ljudi, je l može neko da mi ovo objasni, šta je ovo, druže?! Kada su mi pričali na TikToku da je Sara k*rva, rekla sam:"Nema šanse", međutim sada verujem da su za sve što su mi rekli za nju bili u pravu. Ova cura je zaista najgora ženska osoba koja je ušla u Elitu. Potrebna mi je kesa za povraćanje, fuj - napisala je Lejdi nakon što je videla snimak na kom njih dvoje razmenjuju nežnosti.

Foto: Instagram.com

Inače, nakon Sarinog novog uplitanja u novu emotivnu vezu za naš portal oglasila se njena majka, a priču pročitajte u odvojenom tekstu:

pročitajte još

Ne podržavam njeno ponašanje, ali... Prvo oglašavanje Sarine majke nakon što je ušla nu vezu s Luksom, evo šta misli o ''SEDMOM ZETU''!

Autor: D. T.

#ELITA

#Sale Luks

#Sara Stojanović

POVEZANE VESTI

Domaći

Specijalno priznanje za Darka Tanasijevića: Admini sa Instagrama obradovali voditelja, ovo nije mogao ni da sanja! (FOTO)

Zadruga

'ROĐEN POD ZLATNOM ZVEZDOM!' Učesnici komentarišu šta je za njih sreća! Matora progovorila o tome šta bi promenila kod sebe: POSTAVIĆU PRIORITETE! (VI

Domaći

Očekivano ili ipak ne?! Glasali ste za najneodlučnije osobe u Eliti, to su definitivno njih troje

Domaći

NAREĐENO MI JE STROGO ĆUTANJE: Marija Mikić nakon treće operacije otkrila sve detalje svog zdravstvenog stanja (FOTO)

Domaći

POSLE DUŽE PAUZE, VRATILA SE U PUNOM SJAJU! Zoi objavila novi album, svi je smatraju pevačicom NESVAKIDAŠNJEG imidža i glasa kojim je totalno promenil

Hronika

MAJKA I ĆERKA UMRLE ZAJEDNO: Jeziva tragedija u Prokuplju potresla meštane