NAJGORA ŽENSKA OSOBA U ELITI! Bivša učesnica urnisala Saru Stojanović zbog Saleta Luksa: Dajte mi kesu za povraćanje, fuj!

Posle nekoliko neuspešnih ljubavnih izbora u "Eliti", Sara Stojanović skrasila se pre nekoliko dana kraj Saleta Luksa koji joj je vratio osmeh na lice, a brojni ukućani, ali i gledaoci, iznenađeni su ovim emotivnim odnosom.

I bivša učesnica "Elite" Lejdi Di šokirana je Sarinim ponašanjem i njenim ljubavnim izborom, o čemu se javno izjasnila na storiju na Instagramu.

- Ljudi, je l može neko da mi ovo objasni, šta je ovo, druže?! Kada su mi pričali na TikToku da je Sara k*rva, rekla sam:"Nema šanse", međutim sada verujem da su za sve što su mi rekli za nju bili u pravu. Ova cura je zaista najgora ženska osoba koja je ušla u Elitu. Potrebna mi je kesa za povraćanje, fuj - napisala je Lejdi nakon što je videla snimak na kom njih dvoje razmenjuju nežnosti.

Inače, nakon Sarinog novog uplitanja u novu emotivnu vezu za naš portal oglasila se njena majka, a priču pročitajte u odvojenom tekstu:

Autor: D. T.