Nikad nisam to rekao: Luka sve dublje tone u mulj, niže laži jednu za drugom! U sve umešao i majku Biljanu (VIDEO)

U toku reklama Luka Vujović porazgovarao je sa Mikijem Dudićem o njegovoj vezi sa Aneli Ahmić, a ubrzo im se pridružila i Aneli, te su se prebacili u Pab i započeli svoj razgovor o Biljani Vujović.

- Šta mene boli uvo za njenu prošlost!? Šta ja imam od toga što je prenosila kofere i što je bila sa Asminom?! Kad upoznaš devojku napolju da l' ti uopšte priča!? Ovde iznose drugi ljudi, a pola nije istina. Ako pre nije htela da opere sudove i zategne, ona danas sve to radi - rekao je Luka.

- Nije umeo sa njom - rekao je Miki.

- Mi smo dali materijala, ali nemože nama niko izvaditi emocije. Šta da radimo kad se volimo? Neću da idem u ćošak i krijem suze kad te volim. Nisi mi napravila nešto što ovoliku ljubav može da sruši - rekao je Luka.

- Vidiš li šta tvoja mama govori - rekla je Aneli.

- Ma ne zanima me dok ne izađem - rekao je Luka.

- Biljana je očigledno promenila mišljenje o meni kada sam ušla - rekla je Aneli.

- Meni je sve ovo nelogično, sećaš se da sam na moru pričao s njom - rekao je Luka.

- Kako je moguće da si joj rekao da sam rekla da je k*rvetina, a to nisam rekla - rekla je Aneli.

- Nikad nisam to rekao, zato i nije moguće da je ona to rekla. Vi ste bile super - rekao je Luka.

- Ja sam je prva zvala da vidim kako je kad je bilo ono sa Kačavendom i Đedovićem, iako su posle toga izašli snimci - rekla je Aneli.

- Ko daje informacije fanovima? - upitao je Mića.

- Lukina greška je što je sve javljao fanovima zato što je mnogo ishitren - rekla je Aneli.

- Nek me ostave na miru više. Nikada je neću ostaviti ni zbog koga, mogu samo ja na njih da budem ljut. Kada je trebala da se zida terasa, prvi sam skakao da radim. Kada je mami trebala pomoć oko automobila, prvi sam došao. Otac i majka teraju pravdu preko mene - vikao je Luka.

Autor: A.Anđić