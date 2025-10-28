Ovo niko nije očekivao: Milan Stojičković izazvao MUK u Beloj kući izborom omiljene osobe, evo koga vodi u hotel (VIDEO)

Šok!
U toku je emisija "Izbor potrčka", a voditelj Milan Milošević podigao je ovonedeljnog vođu Milana Stojičkovića kako bi izabrao omiljenu osobu sa kojom će provesti sedam dana u hotelu.
- Mića - rekao je Milan.
- Milan nije iskoristio svoju šansu, mogao je da napravi haos i da im kaže šta misli. On kao da je došao u socijalnu ustanovu. Ako si podigao nekoga, završi do kraja. Bebica ti se smeje sad. Mene nisi trebao za osobu, ali dobro. Ja uvek spavam u Pabu - rekao je Mića.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: A.Anđić