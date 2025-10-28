UHVAĆENA U LAŽIMA! Aneli ne zna gde udara, Nerio obelodanio istinu o Ahmićima i njenom drogiranju: Obračun trese Belu kuću (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Neria Ružanjija.

- Napolju izlaze svi dokazi o čemu ti pričaš. Da li možeš da se setiš kada su iz zbog čega dolaili napadi od tvoje majke?

- To je trajalo pretodne tri godine. To su njene frustracije koje se odražavaju na mene. Jako mi je drago da je sve izašlo, Hvala ti Hana - rekao je Nerio.

- Da li i dalje misliš da je ona najveće zlo? - pitao je Milan.

- Da! Možeš li da mi prokomentarišeš sad? - pitao je Nerio.

- Ne bih - rekla je Aneli.

- To je bio način da pokažem koliko sam povređen. Kad je Hana krenula na ginekološki pregled, ona je sazanal da je Hana trzdna. Čutala je dva dana, a treći dan je krenulo insistiranje na abortus, a ako ona neće, onda da je Nikica gurne niz stepenice ili da će plaitit nekoga. Ne znam kako Aneli može da ne zna, kad su svi znali. Grofica je znala ali nije mogla da se meša - rekao je Nerio.

- Otakd je krenula Elita sedam Aneli ne sme ništa da joj kaže jer je druži u šaci - rekla je Aneli.

- Da se ona bavi vradžbinama uspelo bi joj da nas razdvoji, ja ne verujem u to. Ona je uvek upotrebljaval silu, a ne vradžbine. Ona se činila dobra i da je prihvatila sve. Video sam neku ljubav njenu prema Ariji. Sada joj ne bih dao dete jer je pretila da će da j eoduzme i da nas stavi u zatvor. Nekad je slala i sliku koja samo jednom može da se otvori i pročita. Trui godine je imala vremena da se pomirimo, ali sad kažem da n eželim pomirenje - rekao je Nerio.

- Aneli je rekla da se neće mešati u odnos sestre i njenog sina - rekao je Nerio.

- Rekla je da će drugačije da priča kad izađu dokazi - rekao je Nerio.

- Je l' ima dokaz da je rekla da će joj rasparati stomak?! Ja minimalno znam - rekla je Aneli.

- To je u policiji - rekao je Nerio.

- On nije priznao da se drogirao - rekla je Aneli.

- Ako ona tvrdi da sam ja narkoman, kako mi je onda govorila da će mi smestiti - rekao je Nerio.

- Ja znam da se on drogirao. Kada sam ja izlazila nikad se nisam drogirala - rekla je Aneli.

- Juče si rekla da jesi - rekao je Nerio.

- Moja majka jeste mene zvala i pretila mi. Svaka majka bi uradila tako nešto da joj se dete drogira - rekla je Aneli.

- Dok je bila trduna nije uzimala, a onda je počečla ponovo da traži. Tražila je da ja zovem Peru za dva grama, a Nora je bila kod Edite i Jasne - rekao je Asmin.

- Da li znaš da je tvoja tetka bila narkomanka? - pitao je Milan.

- Znam, ali ne želim o tome da pričam. Ako ja zapalim džoint onda ja treba da se zatvorim u sobu... - rekao je Nerio.

- Ona je rekla Nikici da je gurne ionako niko nema dokaze - rekao je Asmin.

- Jesi li ti rekla neki dan da si lečena narkomanka? - pitao je Nerio.

- Samo je bila klinički mrtva - rekao je Asmin.

- Obukla je momka u Jnajušev duks - dodao je Asmin,

- Nije Janjušev, moja podrška! I ja nosim njegove - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić