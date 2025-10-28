OBEZBEĐENJE PREPLAVILO BELU KUĆU! Maratonski karambol Luke i Asmina, pale najteže reči do sad (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisao odnos Aneli i Neria.

- On u ovom slučaju gleda samo odnos sa majkom. Aneli se izjasnila da je ušla njeda da podrži i da mu bude lakše i kad izađu dokazi će komentarisati, a večeras neće - rekla je Milena.

- Pričaš gluposti klasične - rekao je Janjuš.

- Jasno se izjasnio kad je došao da mu je zena narkomanka i da zna neke stvari, zašto bi oblatio celu familiju. Ako je imao odnose sa Sitom, mogla je kao Grofica da brani. Znam da nije dobra sa Sitom, ostavili Osmanu telefone. On je ovde ispravan i kraj priče - rekla je Milena.

- Razmišljam o Zadruzi 4 i što sam se smorio zbog Sanje i Dalile. Ne mogu da verujem da su mrtvi ladni njih dvoje. Doživela je veliki debakl i poraz od strane svog nećaka i momka. Aneli je ušla da spušta loptu sa Neriom - rekao je Anđelo.

- Nerio ima da iznese jednu stvar koja bi strapala celu porodicu u zatvro, ali on to neće izneti - rekao je Milan.

- Ja ću reći ako on neće - rekao je Asmin.

- Rekao je da neće pričati ništa zbog svoje sestre. To je rekao pre mesec dana. On bi mogaod a se brani i da iznosi stvari vezano za Situ i Aneli - rekao je Anđelo.

- Je*em ti brata i sve, ona meni aludira na na spavanje kad izađem - rekao je Asmin.

- Pi*ko jedna! On joj aludira na smrt - skočio je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić